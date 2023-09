Lando Norris, McLaren/2°: "Ho colpito il muro!".

È stato un lavoro duro, ma Lando Norris dimentica tutta la fatica in vista del suo ottimo secondo posto. "Stanco? Andiamo! Potremmo ripartire tra un minuto per quanto mi riguarda".

Norris può essere orgoglioso della sua prestazione: il secondo posto al GP notturno di Singapore, superato solo dal suo compagno Carlos Sainz sulla McLaren, e quando Norris ha lottato come un leone contro l'avanzata delle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, stava anche proteggendo il vantaggio del suo ex compagno di scuderia.

Secondo, Norris sale sul podio per la nona volta dopo una gara del Campionato del Mondo di Formula 1, la prima volta sul difficile circuito cittadino della città asiatica; è il suo terzo piazzamento tra i primi tre quest'anno, dopo i secondi posti di Silverstone e dell'Hungaroring.

L'inglese ha così commentato la sua gara: "Non credo che oggi avrei potuto ottenere di più. Sono molto contento".



Può esistere una pressione maggiore per un pilota di Formula Uno? Norris ha intuito la possibilità di ottenere la sua prima vittoria alla sua 97esima uscita, ma allo stesso tempo ha dovuto fare molta attenzione a non farsi prendere dalle velocissime Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.



Poco prima della fine, Russell è scivolato ed è andato dritto contro la barriera della pista, perdendo il terzo posto. Norris ha rivelato: "Ho colpito il muro nello stesso punto! Lui ha fatto lo stesso con me. Ma io sono stato fortunato, lui no. Lo sterzo è stato un po' incerto, ma la macchina ha retto".



"Mi dispiace molto per Russell. Oggi era il più veloce. Quando se n'è andato ho potuto respirare per un attimo, ma c'era ancora Hamilton. Credo che abbiamo offerto una gara davvero emozionante ai tifosi. Carlos, Charles, George, Lewis e io abbiamo dato il massimo oggi, quasi tutto ha funzionato per noi e la McLaren ha ottenuto molti punti, anche grazie al settimo posto di Oscar Piastri. È stato tutto piuttosto stressante, ma lo sforzo è stato ripagato".



"Alla fine del Gran Premio, ero più attento a salvare il secondo posto che a cogliere Carlos di sorpresa. Sainz è stato molto abile nella parte anteriore e alla fine ci siamo protetti a vicenda. Ha guidato altrettanto velocemente per stare davanti, ma mi ha anche dato la possibilità di appiattire l'ala posteriore. E questo mi ha aiutato contro le Mercedes. È stato un buon lavoro di squadra".





Classifica del campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5