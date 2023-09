Lewis Hamilton (Mercedes/3º): "¡Teníamos razón!"

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, se aseguró el tercer puesto en el glamuroso GP de Singapur y se muestra satisfecho tras el sudoroso trabajo. Sobre su 196º podio en la categoría reina (el quinto esta temporada tras Australia, España, Canadá y Reino Unido), el británico de 38 años afirma: "Habíamos reservado un juego extra de neumáticos Pirelli de dureza media en los entrenamientos porque estábamos convencidos de que un doblete era el camino más rápido hacia la meta".

"Lo que pasó después en la carrera nos da la razón, aunque por supuesto esta fase de coche de seguridad virtual jugó en nuestra contra. Fuimos más rápidos con esa táctica, pero Carlos Sainz y Lando Norris pilotaron brillantemente".

Hamilton tras su séptimo podio en Singapur: "Fue duro para George en la primera curva y me quedé sin espacio. Tuve que desviarme hacia la escapatoria, volví a la pista y devolví la posición a Lando y George. Por supuesto, no ha salido como había imaginado. Pero me recompuse y nunca me rendí. Ha sido una carrera dura y así es exactamente como debe ser".

"George y yo lo dimos todo para recortar distancias con los líderes. Y es una pena que Russell no haya podido recoger los frutos de su resbalón cerca del final. Pero George ha demostrado un gran fin de semana aquí y estoy seguro de que lo dejará atrás."



"Para nosotros estaba claro que teníamos que arriesgar para tener opciones de ganar. No creo que pudiéramos haber hecho nada mejor estratégicamente. Ha sido muy divertido remontar con neumáticos más frescos. Pero al final no fue suficiente. Es muy difícil adelantar aquí. Cuando tienes un coche que es un segundo más rápido que el de tu rival, no es suficiente".



"Además de eso, hemos sometido a los neumáticos a bastante presión con nuestra persecución, y al final no estaban en las mejores condiciones".



Por qué Red Bull Racing no fue tan superior como de costumbre. Lewis Hamilton tiene esta teoría: "Hemos progresado mucho este año, y lo mismo les ha ocurrido a McLaren y Ferrari. Red Bull Racing ha tenido que trabajar menos en el coche que sus rivales. Quizá en RBR piensen: si estamos tan adelante, no necesitamos desarrollarlo tan intensamente. Y esa puede ser una de las razones por las que no fueron tan fuertes aquí en Singapur".





GP Singapur, Circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5