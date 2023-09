Lewis Hamilton (Mercedes/3e) : "Nous avions raison !"

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a décroché la troisième place au GP glamour de Singapour et se dit satisfait après avoir sué sang et eau. A propos de son 196e podium dans la catégorie reine (son cinquième de la saison après l'Australie, l'Espagne, le Canada et la Grande-Bretagne), le Britannique de 38 ans a déclaré : "Nous avions mis de côté un jeu supplémentaire de pneus Pirelli mi-durs pendant les essais, car nous étions convaincus qu'un double-stop était le moyen le plus rapide d'atteindre l'arrivée".

"Ce qui s'est passé en course nous donne raison, même si cette phase de safety car virtuelle a bien sûr joué en notre faveur. Nous étions plus rapides avec cette tactique, mais Carlos Sainz et Lando Norris ont tous deux brillé".

Hamilton après son septième podium à Singapour : "Au premier virage, ça a été dur avec George et j'ai manqué de place. J'ai dû aller tout droit dans la zone de dégagement, je suis revenu sur la piste, puis j'ai rendu les places à Lando et George. Bien sûr, cela ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Mais je me suis ressaisi et je n'ai jamais abandonné. C'était une course difficile et c'est exactement comme ça que ça devait se passer".

"George et moi avons tout donné pour rattraper notre retard sur les leaders. Et c'est dommage que Russell n'ait pas pu récolter les fruits de son travail à cause de sa glissade juste avant la fin. Mais George a fait un super week-end ici, et je suis sûr qu'il va s'en sortir".



"Pour nous, il était clair que nous devions prendre des risques pour avoir une chance de gagner. Je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux sur le plan stratégique. C'était très amusant de rattraper le temps perdu avec des pneus plus frais. Mais au final, cela n'a pas suffi. C'est tellement difficile de dépasser ici. Si vous avez une voiture qui est une seconde plus rapide que celle de votre adversaire, cela ne suffit pas".



"De plus, nous avons mis les pneus à rude épreuve avec notre course de rattrapage et à la fin, ils n'étaient pas dans le meilleur état".



Pourquoi Red Bull Racing n'était-elle pas aussi supérieure que d'habitude. Lewis Hamilton a cette théorie : "Nous avons fait de gros progrès cette année, et McLaren et Ferrari ont réussi à faire la même chose. Red Bull Racing a dû travailler moins sur la voiture que ses adversaires. Peut-être que chez RBR, on pense - si nous sommes si loin devant, nous ne devons plus développer aussi intensivement. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été aussi forts ici à Singapour".





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5