Lewis Hamilton (Mercedes/3°): "Avevamo ragione!".

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton si è assicurato il terzo posto nel glamour GP di Singapore ed è soddisfatto dopo il sudato lavoro. Al suo 196° podio nella classe regina (il quinto in questa stagione dopo Australia, Spagna, Canada e Regno Unito), il 38enne britannico ha dichiarato: "Nelle prove avevamo messo da parte un set extra di pneumatici Pirelli medio-duri perché eravamo convinti che una doppia sosta fosse la strada più veloce per arrivare al traguardo".

"Quello che è successo in gara ci ha dato ragione, anche se ovviamente la fase di safety car virtuale ha giocato a nostro favore. Siamo stati più veloci con questa tattica, ma Carlos Sainz e Lando Norris hanno guidato entrambi in modo brillante".

Hamilton dopo il suo settimo podio a Singapore: "La prima curva è stata difficile per George e non avevo più spazio. Ho dovuto sterzare nell'area di fuga, sono tornato in pista e poi ho restituito le posizioni a Lando e George. Naturalmente non è andata come avevo immaginato. Ma mi sono ripreso e non ho mai mollato. È stata una gara dura ed è proprio così che deve essere".

"Io e George abbiamo dato il massimo per colmare il divario dai leader. È un peccato che Russell non abbia potuto raccogliere i frutti a causa della sua scivolata verso la fine. Ma George ha dimostrato di avere un ottimo fine settimana e sono sicuro che lo metterà al sicuro".



"Per noi era chiaro che dovevamo prendere dei rischi per avere una possibilità di vittoria. Non credo che avremmo potuto fare qualcosa di meglio dal punto di vista strategico. È stato divertente recuperare terreno con le gomme più fresche. Ma alla fine non è stato sufficiente. È così difficile sorpassare qui. Quando hai una macchina più veloce di un secondo rispetto a quella del tuo rivale, non è sufficiente".



"Inoltre, abbiamo messo a dura prova le gomme con la nostra rincorsa e alla fine non erano nelle condizioni migliori".



Perché la Red Bull Racing non è stata superiore come al solito. Lewis Hamilton ha questa teoria: "Abbiamo fatto grandi progressi quest'anno, e lo stesso è accaduto alla McLaren e alla Ferrari. La Red Bull Racing ha dovuto lavorare meno sulla vettura rispetto ai suoi rivali. Forse alla RBR si pensa che se siamo così avanti, non abbiamo bisogno di uno sviluppo così intenso. E questo potrebbe essere uno dei motivi per cui non sono stati così forti qui a Singapore".





GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5