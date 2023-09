Max Verstappen (5º): "Ese no es mi problema".

Max Verstappen esperaba un fin de semana difícil en Singapur, pero el hecho de que no lograra entrar en carrera entre los 10 primeros en la clasificación fue una desagradable sorpresa para el líder del mundial. Verstappen tuvo que salir desde la undécima posición de la parrilla y lo dio todo para colocarse delante. Ya en las primeras vueltas ganó las primeras posiciones.

El holandés se abstuvo de entrar en boxes durante la fase del coche de seguridad, y estaba rodando con neumáticos comparativamente viejos de la variedad dura cuando todos se volvieron para parar. La desventaja se hizo evidente poco después de que se lanzara la carrera, Verstappen fue adelantado y, por tanto, superado por primera vez en una carrera este año.

Al final, consiguió remontar y cruzó la línea de meta en quinta posición. Después, explicó: "Tuvimos mala suerte con los dos coches de seguridad porque llegaron en el momento equivocado para nosotros. Pero me divertí en el segundo stint después de la primera parada. Creo que fuimos bastante rápidos con los neumáticos medios".

Preguntado por la pérdida de posiciones, el 47 veces ganador de un GP se desentendió: "Para mí, estas estadísticas no importan. Era normal porque llevaba neumáticos viejos y no se puede hacer mucho al respecto". De cara al próximo fin de semana de carreras en Japón, se mostró confiado: "Creo que volveremos a ser rápidos en Suzuka". Entonces, ¿hay motivos de preocupación para el resto de pilotos? A esta pregunta respondió encogiéndose de hombros: "Ese no es mi problema, qué preocupaciones tienen los demás".

GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5