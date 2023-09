Max Verstappen (5e) : "Ce n'est pas mon problème".

Max Verstappen s'attendait à un week-end difficile à Singapour, mais le fait qu'il n'ait pas réussi à se qualifier pour le top 10 en qualifications a été une mauvaise surprise pour le leader du championnat du monde. Verstappen a dû s'élancer de la 11e place sur la grille de départ et a tout donné pour se hisser à l'avant. Dès les premiers tours, il a gagné les premières positions.

Le Néerlandais a renoncé à se rendre au stand pendant la phase de safety-car - et était en route avec des pneus relativement vieux du type dur lorsque tout le monde a tourné pour s'arrêter. Le désavantage est apparu peu après le départ de la course, Verstappen a été dépassé pour la première fois de l'année en course.

Finalement, il a réussi à remonter et a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position. Il a ensuite expliqué : "Nous avons été malchanceux avec les deux safety cars, car ils sont arrivés au mauvais moment pour nous. Mais je me suis bien amusé dans le deuxième relais après le premier arrêt. Je pense que nous étions assez rapides avec les pneus médium".

Interrogé sur les pertes de positions, l'homme aux 47 GP a balayé d'un revers de main : "Pour moi, ces statistiques ne jouent aucun rôle. C'était normal, car je roulais avec de vieux pneus et tu ne peux pas faire grand-chose". En ce qui concerne le prochain week-end de course au Japon, il s'est montré confiant : "Je pense que nous serons à nouveau rapides à Suzuka". Y a-t-il donc des raisons de s'inquiéter pour tous les autres pilotes ? A cette question, il a répondu en haussant les épaules : "Ce n'est pas mon problème, quels sont les soucis des autres".

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5