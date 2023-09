Max Verstappen (5°): "Non è un mio problema".

Il leader del Campionato mondiale di Formula 1 Max Verstappen ha limitato i danni nel GP di Singapore dopo l'uscita dalla Q2 del giorno precedente. L'olandese, che è dovuto partire dall'11° posto in griglia, ha tagliato il traguardo in quinta posizione.

Max Verstappen si aspettava un weekend difficile a Singapore, ma il fatto di non essere entrato in gara tra i primi 10 in qualifica è stata una brutta sorpresa per il leader del campionato mondiale. Verstappen è dovuto partire dall'11° posto in griglia e ha dato tutto per arrivare davanti. Già nei primi giri ha guadagnato le prime posizioni.

L'olandese si è astenuto dal rientrare ai box durante la fase di safety car - e stava girando con pneumatici relativamente vecchi della varietà dura quando tutti si sono fermati. Lo svantaggio è diventato evidente poco dopo la partenza della gara: Verstappen è stato superato per la prima volta in una gara di quest'anno.

Alla fine è riuscito a risalire la china e ha tagliato il traguardo in quinta posizione. In seguito, ha spiegato: "Siamo stati sfortunati con entrambe le safety car perché sono arrivate nel momento sbagliato per noi. Ma mi sono divertito nel secondo stint dopo la prima sosta. Penso che siamo stati abbastanza veloci con le gomme medie".

Alla domanda sulla perdita di posizioni, il 47 volte vincitore di un GP ha risposto: "Per me queste statistiche non contano. Era normale perché avevo le gomme vecchie e non ci si può fare molto". Guardando al prossimo weekend di gara in Giappone, si è detto fiducioso: "Penso che saremo di nuovo veloci a Suzuka". C'è quindi motivo di preoccuparsi per tutti gli altri piloti? A questa domanda ha risposto con un'alzata di spalle: "Non è un problema mio, ma delle preoccupazioni degli altri".

GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5