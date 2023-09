Toto Wolff : "C'est pourquoi nous avons pris ce risque".

Mercedes aurait presque pu se réjouir de la troisième et de la quatrième place à Singapour. En effet, jusqu'au dernier tour, George Russell et Lewis Hamilton occupaient ces positions, le plus jeune des deux Britanniques étant sur le podium. Mais juste avant que le drapeau à damier ne tombe, le pilote de 25 ans a atterri dans les limites de la piste - et n'a donc rien gagné.

Son coéquipier a tout de même profité de cette sortie de piste tardive pour s'emparer de la troisième place derrière le vainqueur Carlos Sainz et Lando Norris. Ce résultat a également été obtenu grâce à la stratégie de pneus choisie par l'équipe d'usine de la marque à l'étoile. Hamilton et Russell sont rentrés deux fois au stand. Pour Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes, une chose est sûre : "Je ne pense pas que nous aurions pu remporter la victoire si nous n'avions pas tourné pour un deuxième arrêt pendant la phase de safety-car".

"C'est pourquoi nous avons pris ce risque", a souligné le Viennois. "Et c'est formidable qu'une place sur le podium ait été possible pour Lewis à la fin. Il a fait une course brillante et avait aussi le rythme nécessaire à la fin. C'est juste très dommage que George n'ait rien pu obtenir, car il a travaillé dur pour obtenir un bon résultat".

"Cela aurait pu être une bonne troisième et une bonne quatrième place, et nous aurions ainsi marqué des points importants, mais nous avons maintenant perdu 22 points au championnat du monde face à Ferrari", a calculé Wolff. "Nous savions que, dans le pire des cas, le deuxième arrêt nous aurait permis de décrocher les 3e et 5e places, et que, dans le meilleur des cas, nous aurions même pu nous emparer de la victoire".

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5