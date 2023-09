Toto Wolff: "Ecco perché abbiamo corso il rischio".

La Mercedes avrebbe potuto quasi godersi il terzo e il quarto posto a Singapore. George Russell e Lewis Hamilton sono rimasti in queste posizioni fino all'ultimo giro, con il più giovane dei due britannici in corsa per il podio. Ma poco prima della bandiera a scacchi, il 25enne è atterrato nella barriera della pista ed è rimasto a mani vuote.

Almeno il suo compagno di squadra ha beneficiato del ritiro tardivo e ha conquistato il terzo posto dietro al vincitore Carlos Sainz e a Lando Norris. Il risultato è stato ottenuto anche grazie alla strategia di pneumatici scelta dal team works della Stella. Sia Hamilton che Russell hanno effettuato due soste ai box. Per il team boss della Mercedes Toto Wolff è chiaro: "Non credo che avremmo potuto conquistare la vittoria se non avessimo effettuato la seconda sosta durante il periodo di safety car".

"È per questo che abbiamo rischiato", ha sottolineato il viennese. "Ed è fantastico che alla fine sia stato possibile un podio per Lewis. Ha condotto una gara brillante e aveva anche il ritmo necessario alla fine. È un vero peccato che George non abbia potuto ottenere nulla perché ha lavorato duramente per un buon risultato".

"Poteva essere un buon terzo e quarto posto e avremmo ottenuto punti importanti, ma ora abbiamo perso 22 punti in campionato a favore della Ferrari", ha calcolato Wolff. "Sapevamo che nel peggiore dei casi avremmo potuto conquistare il terzo e il quinto posto con la seconda sosta, e nel migliore dei casi avremmo potuto addirittura conquistare la vittoria".

GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5