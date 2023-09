Fred Vasseur (Ferrari) : "Sainz a été grandiose".

Enfin, les cloches de l'église de Maranello ont à nouveau sonné, comme toujours après une victoire de Ferrari en Formule 1. Carlos Sainz s'est emparé de la 243e victoire de la marque italienne en GP grâce à une performance digne d'un ours. Il s'agit du premier carton plein de Ferrari depuis le 10 juillet 2022, date à laquelle Charlec Leclerc s'était imposé sur le Red Bull Ring.

Le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseru : "C'était une très bonne course. Je suis extrêmement satisfait de l'équipe et très heureux pour Carlos. Sur le papier, Singapour n'était pas un circuit sur lequel nous devions être particulièrement forts, mais tout s'est bien passé dès la première minute des essais. Carlos a contrôlé l'action ici et a fait un travail fantastique".

Dans la première partie de la saison de Formule 1, Sainz a eu du mal, ce n'est qu'à Monza qu'il a pu assurer son premier podium de la saison. Mais dès l'Italie, l'Espagnol s'est déchaîné et a décroché la pole position, puis il a enchaîné à Singapour avec sa cinquième pole en Formule 1. Ce fut son tremplin vers la victoire.

Fred Vasseur explique : "Carlos s'est préparé mentalement de manière optimale pour ce week-end, mais la principale différence avec le passé est qu'ici, il était sur le rythme dès le premier tour. Il a ainsi pu prendre confiance tour après tour. Et avec la confiance vient la vitesse supplémentaire. La manière dont Carlos a mené cette course à la maison était déjà de grande classe".



"Après cette victoire, nous voulons évidemment plus. C'est la première grande étape de notre retour au sommet. Nous avons besoin de plus de confiance dans l'équipe, et celle-ci se construit à travers de telles performances. Un jour, j'en suis convaincu, nous pourrons à nouveau rivaliser avec Red Bull Racing de manière constante".



Seule ombre au tableau : Charles Leclerc aurait dû obtenir un meilleur résultat lors de ce Grand Prix. Fred Vasseur explique : "Nous avons fait partir Charles en pneus tendres pour le faire progresser. Cela a fonctionné, nous avions les deux voitures devant. Mais ensuite, Charles a eu un peu de malchance. Nous n'avons pas pu le laisser partir aussi vite que prévu après le changement de pneus parce que d'autres voitures sont entrées dans la voie des stands, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps".



"Bien sûr, nous nous sommes inquiétés lorsque les deux Mercedes se sont rapprochées grâce à ce jeu supplémentaire de pneus frais. Mais finalement, tout s'est bien passé".



"Carlos Sainz a conduit de manière grandiose. Je ne pense pas qu'il y ait un pilote qui aurait géré les dix derniers tours aussi intelligemment".



"J'ai dit à Zandvoort que nous comprenions désormais mieux la voiture, et cela s'est confirmé ici à Singapour. C'était aussi agréable de voir avec quelle détermination féroce Carlos et Charles ont roulé ici. Nous pouvons vraiment être fiers de cette performance ce soir-là. Mais dans quelques jours, tout le travail recommencera, à Suzuka, sur un circuit très différent".





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5