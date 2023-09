Fred Vasseur (Ferrari): "Sainz ha guidato benissimo".

Finalmente le campane di Maranello sono tornate a suonare, come sempre accade dopo una vittoria della Ferrari in Formula Uno. Carlos Sainz ha conquistato il 243° GP degli italiani con una prestazione superba, la prima vittoria assoluta della Ferrari dal 10 luglio 2022, quando Charlec Leclerc vinse al Red Bull Ring.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseru: "È stata una gara molto buona. Sono molto contento della squadra e di Carlos. Sulla carta, Singapore non era una pista dove avremmo dovuto essere particolarmente forti, ma fin dal primo minuto di prove tutto è andato bene. Carlos ha controllato l'azione qui e ha fatto un lavoro fantastico".

Sainz ha faticato nella prima parte della stagione di Formula 1, ottenendo il suo primo podio della stagione solo a Monza. Ma in Italia lo spagnolo ha guidato come se fosse scatenato, conquistando la pole position e a Singapore la quinta pole in Formula 1. Questo è stato il suo trampolino di lancio verso la vittoria.

Fred Vasseur dice: "Carlos si è preparato mentalmente nel migliore dei modi per questo fine settimana, ma la differenza principale rispetto al passato è che qui aveva il passo giusto fin dal primo giro. In questo modo ha potuto acquisire fiducia giro dopo giro. E con la fiducia arriva anche la velocità. Il modo in cui Carlos ha portato a termine la gara era già di grande classe".



"Dopo questa vittoria, ovviamente vogliamo di più. Questo è il primo grande passo per tornare ai vertici. Abbiamo bisogno di maggiore fiducia in noi stessi e questo si costruisce con prestazioni come questa. Sono convinto che prima o poi saremo in grado di affrontare di nuovo la Red Bull Racing".



L'unica nota negativa è che Charles Leclerc avrebbe dovuto fare meglio in questo Gran Premio. Fred Vasseur dice: "Abbiamo fatto partire Charles con le gomme morbide per permettergli di avanzare. Ha funzionato, avevamo entrambe le vetture davanti. Ma poi Charles ha avuto un po' di sfortuna. Non abbiamo potuto lasciarlo andare veloce come previsto dopo il cambio gomme perché altre auto sono entrate nella corsia dei box, quindi ha perso molto tempo".



"Certo, eravamo preoccupati quando le due Mercedes si sono avvicinate sempre di più grazie a quel set extra di gomme fresche. Ma alla fine è andato tutto bene".



"Carlos Sainz ha guidato in modo eccezionale. Non credo che ci sia un pilota che avrebbe gestito gli ultimi dieci giri in modo così intelligente".



"Ho detto a Zandvoort che ora capiamo meglio la macchina e questo è stato confermato qui a Singapore. È stato anche bello vedere la determinazione con cui Carlos e Charles hanno guidato qui. Possiamo essere davvero orgogliosi della prestazione di questa sera. Ma tra pochi giorni tutto il lavoro ricomincerà, a Suzuka, su un circuito molto diverso".





GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5