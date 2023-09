Christian Horner : "Ça ne pouvait pas être pire".

Une série grandiose de victoires s'achève. Avant le GP de Singapour, Red Bull Racing avait remporté 24 des 25 derniers Grand Prix, les 14 courses de la saison 2023 et, avec la finale du championnat du monde de 2022, 15 manches consécutives du championnat du monde. Max Verstappen avait remporté dix GP d'affilée, aucun autre pilote de Formule 1 n'avait gagné une course de championnat du monde depuis début mai. C'est fini, c'est fini.

A Singapour, Red Bull Racing a semblé dès le début à côté de ses pompes, et c'est tout à l'honneur du champion du monde Max Verstappen d'avoir réussi à arracher une cinquième place à un week-end aussi raté. Le Mexicain Sergio Pérez, vainqueur à Singapour en 2022, a terminé huitième sur le circuit de Marina Bay.

Christian Horner, chef de l'équipe Red Bull Racing : "Félicitations à Ferrari. Carlos a fait une course fabuleuse et a assuré cette victoire de manière magistrale. C'était une course passionnante, pour nous aussi, mais certainement pas la plus heureuse".

"Nous avons commencé la course avec les pneus durs afin de progresser au cours du Grand Prix, mais au moment de l'arrêt de la voiture de sécurité, je dois dire que cela aurait difficilement pu être pire pour nous. Cela a anéanti nos chances de monter sur le podium".



"Les adversaires ont bénéficié d'un arrêt au stand quasiment gratuit et nous étions dans la merde. Nous ne pouvions pas rentrer au stand, car cela nous aurait fait reculer encore plus. Nous ne pouvions qu'espérer une nouvelle phase de safety car, alors que les pneus se dégradaient de plus en plus. Je suis convaincu - sans ce malheureux timing, Max aurait pu se mêler à la course devant".



"Après des essais difficiles, nous avons quand même réussi à gagner quelques places en course et vers la fin du Grand Prix, le rythme de Max était très bon. Nous savions que notre série prendrait fin à un moment ou à un autre, et maintenant nous pouvons être fiers de ces 15 victoires consécutives de l'équipe et des 10 coups de maître de Max. Personne ne pourra nous l'enlever de si tôt".





GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5