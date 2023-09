Christian Horner: "Non poteva andare peggio".

Per la prima volta dal novembre 2022, la Red Bull Racing non ha vinto, la Ferrari ha trionfato a Singapore. La RBR non è riuscita nemmeno a salire sul podio: Max Verstappen ha salvato il quinto posto, il vincitore dell'anno scorso Sergio Pérez è stato ottavo.

Una magnifica striscia di vittorie si è conclusa. Prima del GP di Singapore, la Red Bull Racing aveva vinto 24 degli ultimi 25 Gran Premi, tutte le 14 gare della stagione 2023 e, con la finale del Campionato del Mondo 2022, 15 gare di fila del Campionato del Mondo. Max Verstappen aveva vinto dieci GP di fila e nessun altro pilota di Formula 1 aveva vinto una gara del Campionato del Mondo dall'inizio di maggio. Passo e chiudo.

A Singapore, la Red Bull Racing è sembrata fuori forma fin dall'inizio, e il merito del campione del mondo Max Verstappen è quello di essere riuscito a ottenere un quinto posto in un weekend così difficile. Il messicano Sergio Pérez, vincitore di Singapore nel 2022, si è classificato ottavo al Marina Bay Circuit.

Christian Horner, team principal della Red Bull Racing: "Congratulazioni alla Ferrari. Carlos ha condotto una gara favolosa e si è assicurato questa vittoria in modo magistrale. È stata una gara emozionante, anche per noi, ma certamente non la più felice".

"Siamo partiti con la gomma dura per avanzare nel corso del Gran Premio, ma con la tempistica della safety car devo dire che non poteva andare peggio per noi. Ha annullato la nostra possibilità di salire sul podio".



"Gli avversari hanno avuto un pit stop gratuito, per così dire, e noi siamo stati fregati. Non potevamo rientrare ai box perché saremmo rimasti ancora più indietro. Potevamo solo sperare in un altro periodo di safety car mentre le gomme si degradavano sempre di più. Sono convinto che, senza la sfortunata tempistica, Max avrebbe potuto essere lì davanti".



"Dopo una sessione di prove difficili, abbiamo recuperato alcune posizioni in gara e verso la fine del Gran Premio il ritmo di Max era molto buono. Sapevamo che la nostra striscia si sarebbe conclusa prima o poi, e ora possiamo essere orgogliosi di queste 15 vittorie di fila per la squadra e dei 10 punti pieni di Max. Nessuno potrà toglierci tutto questo a breve".





GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5