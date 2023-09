El inteligente Carlos Sainz (Ferrari): "Eso fue descarado".

Carlos Sainz fue muy inteligente al respecto. El español de 29 años condujo exactamente tan rápido como tuvo que hacerlo en Singapur, pero nunca tan rápido como para forzar demasiado sus neumáticos. El desgaste de los neumáticos es una preocupación en Ferrari 2023, y la forma en que el madrileño llevó su coche hasta el final demuestra habilidad y cerebro.

Sainz fue lo suficientemente inteligente como para mantener la diferencia con su perseguidor Lando Norris en el McLaren por debajo de un segundo en la parte final de la carrera para que el inglés pudiera aplanar el alerón trasero de su coche. Pero Sainz condujo tan rápido en los puntos cruciales de la difícil pista de Singapur que Norris no pudo lanzar un ataque decisivo.

Sainz pensaba más en el avance de los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton que en el de su compañero Lando. En términos de velocidad pura, Ferrari y McLaren eran inferiores en esta fase de la carrera, pero como Norris pudo pilotar con un alerón plano, la persecución de Russell por detrás de su compatriota se acabó. Los neumáticos del Mercedes de Russell se degradaron rápidamente, al final George incluso se salió de la pista, y Lewis Hamilton tampoco logró una genialidad.

Carlos Sainz tras la carrera: "La gestión de los neumáticos y la forma de mantenerme delante de Norris, ese ha sido el factor decisivo hoy. Sólo hemos tenido una oportunidad real de ganar un Gran Premio en lo que va de año, fue aquí en Singapur, porque en los entrenamientos nos dimos cuenta de que Red Bull Racing no es tan fuerte como de costumbre."



"No hemos cometido ni un solo error en todo el fin de semana. Eso me hace sentir muy orgulloso. Estábamos bajo mucha presión. Pero resistimos esa presión".



"Sinceramente, antes de la carrera no sabía si seríamos lo suficientemente rápidos para ganar aquí. Pero con una buena gestión de los neumáticos y manteniendo esa diferencia con Norris, pude aprovechar esa oportunidad."



"La salida también fue importante: pude convertir la pole position en el liderato. Pero entonces llegó un periodo de coche de seguridad demasiado pronto para nosotros y me di cuenta de que no sería fácil rodar con el neumático duro durante tanto tiempo. Sobre todo porque antes me había sentido muy cómodo con los neumáticos medio-duros".



"Cuando los Mercedes adelantaron, sabía que tenía velocidad suficiente para ganar. Pero cuando cogí velocidad, inmediatamente sentí que los neumáticos se degradaban más rápido. Mi coche empezó a derrapar y pude ver que a Lando Norris detrás de mí le pasaba lo mismo."



"Russell y Hamilton pudieron adelantar a Leclerc más rápido de lo que me hubiera gustado y lo supe: ahora tengo que inventar algo especial aquí. De ahí la descarada idea de dejar que Norris se acercara un poco más y darle la oportunidad de abrir el alerón trasero de su coche. En un circuito como Singapur, siempre haces planes así, pero luego la ejecución es un poco más difícil."



"Lo admito: fue arriesgado. Sabía que no podía permitirme ni un solo error, de lo contrario habría perdido la victoria. Entre medias, me sorprendí a mí mismo pensando: 'Espero que esto salga bien, de lo contrario pareceré muy viejo aquí'. Pero al final, todo salió exactamente como lo había imaginado".





GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5