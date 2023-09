Le rusé Carlos Sainz (Ferrari) : "C'était culotté".

C'est ce qu'a fait Carlos Sainz de manière très intelligente. L'Espagnol de 29 ans a roulé aussi vite qu'il le fallait à Singapour, mais jamais au point d'en demander trop à ses pneus. L'usure des pneus est un sujet de préoccupation chez Ferrari en 2023, et la manière dont le Madrilène a porté sa voiture jusqu'à l'arrivée témoigne de son savoir-faire et de son intelligence.

Sainz a été assez intelligent pour maintenir l'écart avec son poursuivant Lando Norris (McLaren) en dessous d'une seconde dans la dernière partie de la course, afin que l'Anglais puisse aplatir l'aileron arrière de sa voiture. Mais Sainz a été si rapide aux endroits décisifs de la difficile piste de Singapour que Norris n'a pas pu lancer d'attaque décisive.

Sainz pensait davantage aux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton qui remontaient qu'à son ami Lando. En termes de vitesse pure, les Ferrari et McLaren étaient inférieures à ce moment de la course, mais comme Norris pouvait justement rouler avec l'aile aplatie, Russell s'est retrouvé derrière son compatriote dans sa course de rattrapage. Les pneus de la Mercedes de Russell se sont rapidement dégradés, George est même sorti de la piste à la fin, et Lewis Hamilton n'a pas réussi de coup de génie non plus.

Carlos Sainz après la course : "La gestion des pneus et la manière dont j'ai réussi à rester devant Norris ont fait la différence aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous n'avons eu qu'une seule véritable chance de gagner un Grand Prix cette année, c'était ici à Singapour, parce que nous avons réalisé pendant les essais que Red Bull Racing n'était pas aussi fort que d'habitude".



"Nous n'avons pas fait une seule erreur de tout le week-end. Cela me rend très fier. Nous étions sous une forte pression. Mais nous avons résisté à cette pression".



"Très honnêtement - je ne savais pas avant la course si nous serions assez rapides pour gagner ici. Mais avec une bonne gestion des pneus et en gardant cet écart sur Norris, j'ai pu saisir cette opportunité".



"Le départ a également été important : j'ai pu transformer la pole position en leadership. Mais ensuite, une phase de safety car est arrivée trop tôt pour nous, et j'ai compris qu'il ne serait pas facile de rouler aussi longtemps avec les pneus durs. D'autant plus qu'auparavant, je m'étais senti très à l'aise avec les pneus médium".



"Quand les Mercedes sont remontées, je savais que j'avais assez de vitesse pour accélérer. Mais quand j'ai pris de la vitesse, j'ai tout de suite senti que les pneus se dégradaient plus vite. Ma voiture a commencé à glisser et je pouvais voir que c'était la même chose pour Lando Norris derrière moi".



"Russell et Hamilton ont pu passer Leclerc plus vite que je ne l'aurais souhaité, et je savais - maintenant, je dois trouver quelque chose de spécial ici. D'où l'idée culottée de laisser Norris se rapprocher un peu plus et de lui donner la possibilité d'ouvrir l'aileron arrière de sa voiture. Sur un circuit comme Singapour, tu fais toujours ce genre de plans, mais l'exécution est un peu plus difficile".



"J'admets que c'était risqué. Je savais que je ne pouvais pas me permettre une seule erreur, sinon la victoire aurait été perdue. Entre-temps, je me suis surpris à penser : 'J'espère que ça va bien se passer, sinon je vais avoir l'air très vieux ici'. Mais au final, tout a fonctionné exactement comme je l'avais imaginé".





GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5