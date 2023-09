Il furbo Carlos Sainz (Ferrari): "È stato sfacciato".

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha vinto per la seconda volta nella sua carriera in un GP: dopo Silverstone 2022 ora Singapore 2023. Lo spagnolo dice: "Usare Norris dietro di me come cuscinetto contro la Mercedes, è stato sfacciato".

Carlos Sainz è stato estremamente intelligente. Il ventinovenne spagnolo ha guidato esattamente alla velocità necessaria a Singapore, ma mai così veloce da affaticare troppo i suoi pneumatici. L'usura degli pneumatici è una preoccupazione per la Ferrari 2023 e il modo in cui il madrileno ha portato la sua vettura al traguardo dimostra abilità e cervello.

Sainz è stato abbastanza intelligente da mantenere il distacco dall'inseguitore Lando Norris sulla McLaren sotto il secondo nella parte finale della gara, in modo che l'inglese potesse appiattire l'ala posteriore della sua auto. Ma Sainz ha guidato così velocemente nei punti cruciali del difficile tracciato di Singapore che Norris non è riuscito a sferrare un attacco decisivo.

Sainz pensava più all'avanzata delle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton che al suo amico Lando. In termini di velocità pura, Ferrari e McLaren erano inferiori in questa fase della gara, ma poiché Norris era in grado di guidare con un'ala piatta, l'inseguimento di Russell dietro al suo connazionale era finito. Le gomme della Mercedes di Russell si sono subito degradate, alla fine George è addirittura scivolato fuori pista, e nemmeno Lewis Hamilton è riuscito a fare un colpo di genio.

Carlos Sainz dopo la gara: "La gestione delle gomme e il modo di tenermi davanti a Norris sono stati il fattore decisivo oggi. Finora abbiamo avuto una sola vera occasione di vincere un Gran Premio quest'anno, ed era qui a Singapore, perché nelle prove abbiamo capito che la Red Bull Racing non è forte come al solito".



"Non abbiamo commesso un solo errore in tutto il weekend. Questo mi rende molto orgoglioso. Eravamo sotto pressione. Ma abbiamo resistito a questa pressione".



"Onestamente, prima della gara non sapevo se saremmo stati abbastanza veloci da vincere qui. Ma grazie a una buona gestione degli pneumatici e al mantenimento del distacco da Norris, sono riuscito a cogliere l'occasione".



"Anche la partenza è stata importante: sono riuscito a convertire la pole position in testa. Ma poi la safety car è arrivata troppo presto per noi e ho capito che non sarebbe stato facile correre con la gomma dura per così tanto tempo. Soprattutto perché prima mi sentivo molto a mio agio con le gomme medio-dure".



"Quando la Mercedes è salita, sapevo di avere abbastanza velocità per guadagnare. Ma quando ho aumentato la velocità, ho subito sentito che le gomme si degradavano più rapidamente. La mia vettura ha iniziato a scivolare e ho visto che Lando Norris dietro di me stava facendo lo stesso".



"Russell e Hamilton sono riusciti a passare Leclerc più velocemente di quanto avrei voluto e ho capito che dovevo inventarmi qualcosa di speciale. Da qui l'idea sfacciata di lasciare che Norris si avvicinasse un po' di più e gli desse la possibilità di aprire l'ala posteriore della sua vettura. Su un circuito come quello di Singapore, si fanno sempre piani del genere, ma poi l'esecuzione è un po' più difficile".



"Lo ammetto: è stato rischioso. Sapevo di non potermi permettere un solo errore, altrimenti avrei perso la vittoria. Tra una cosa e l'altra, mi sono ritrovato a pensare: 'Spero che vada bene, altrimenti sembrerò molto vecchio qui'. Ma alla fine tutto è andato esattamente come avevo immaginato".





GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5