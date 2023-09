Hülkenberg: "Se ha invertido mucho en Haas a cambio de nada

Nico Hülkenberg se queda con las manos vacías tras el GP de Singapur. Una vez más. Sin embargo, se podría haber conseguido más en el circuito urbano.

Después de la buena clasificación, el alemán está "naturalmente un poco decepcionado", como él mismo admite. "Porque hemos invertido mucho y hemos trabajado duro para no obtener nada a cambio al final. En general, fue desafortunado, porque estábamos mejor aquí [y] en la lucha por los puntos", dijo Hülkenberg.

En el lado positivo, dijo, Haas había sumado un punto con un coche. Su compañero de equipo Kevin Magnussen terminó décimo. "Es mejor que nada. Personalmente, estoy contento con una carrera realmente fuerte, pero por desgracia al final no me salió nada."

Hubo varias razones para ello: Por ejemplo, la doble parada durante el primer periodo de coche de seguridad. Hülkenberg tuvo que esperar detrás de Magnussen. "Eso fue desafortunado. Como segundo coche en una doble parada, obviamente perdí mucho y perdí tres o cuatro posiciones".

Sin embargo, ya no está molesto por ello. "No hay mucho que puedas hacer al respecto. Así son las cosas a veces en el automovilismo. A veces ganas, a veces no. No le doy más vueltas", dijo Hülkenberg.

A partir de la mitad de la carrera, la potencia de frenado de su Haas también disminuyó. "Y cuando los frenos ya no funcionan tan bien, te complica la vida en un circuito urbano. También te quita confianza. Se hace más difícil", explica.

Otro motivo de una carrera difícil fueron los habituales problemas con la gestión de los neumáticos. "Me costó mucho", dijo Hülkenberg. Haas "desafortunadamente perdió una oportunidad" de parar de nuevo durante la fase del coche de seguridad virtual poco antes del final. "Tendremos que volver a analizarlo, aunque era difícil predecir lo que iba a pasar".

GP Singapur, Circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5