Hülkenberg : "En Haas, j'ai beaucoup investi pour aucun résultat

Nico Hülkenberg est reparti bredouille du GP de Singapour. Une fois de plus. Pourtant, il aurait pu faire mieux sur le circuit urbain.

Après des qualifications solides, l'Allemand est donc "naturellement un peu déçu", comme il l'avoue. "Car nous avons beaucoup investi et beaucoup travaillé pour un résultat nul. Dans l'ensemble, c'est malheureux, car nous étions mieux ici [et] dans la lutte pour les points", explique Hülkenberg.

Le fait que Haas ait marqué un point avec une seule voiture est un point positif. Son coéquipier Kevin Magnussen a terminé dixième. "C'est mieux que rien. Personnellement, je suis satisfait d'une course vraiment forte, mais malheureusement, il n'y a rien eu pour moi à la fin".

Il y avait plusieurs raisons à cela : Par exemple, le double arrêt lors de la première phase de safety-car. Hülkenberg a dû attendre derrière Magnussen. "C'était malheureux. En tant que deuxième voiture lors d'un double arrêt, j'ai bien sûr laissé des choses en suspens et perdu trois ou quatre positions".

Il ne s'en irrite toutefois plus. "Tu ne peux pas faire grand-chose. C'est parfois comme ça dans le sport automobile. Parfois tu gagnes, parfois tu ne gagnes pas. Je ne m'occupe plus de cela", a déclaré Hülkenberg.

A partir de la mi-course, les performances de freinage de sa Haas ont également diminué. "Et quand les freins ne fonctionnent plus aussi bien, cela te rend la vie plus difficile sur un circuit urbain. Cela enlève aussi de la confiance. Cela devient plus difficile", explique-t-il.

Autre raison d'une course difficile : les problèmes habituels de gestion des pneus. "J'ai eu beaucoup de mal avec ça", a déclaré Hülkenberg. Haas a ensuite "malheureusement manqué une occasion" de s'arrêter une nouvelle fois lors de la phase de safety car virtuelle peu avant la fin. "Il faut que nous regardions cela à nouveau, même s'il était difficile de prévoir ce qui allait se passer".

GP de Singapour, Circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5