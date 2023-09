Hülkenberg: investito molto nella Haas senza alcun ritorno

Nico Hülkenberg è a mani vuote dopo il GP di Singapore. Ancora una volta. Sul circuito cittadino si sarebbe potuto ottenere di più.

Dopo le ottime qualifiche, il tedesco è quindi "naturalmente un po' deluso", come ammette. "Perché abbiamo investito molto e lavorato duramente senza ottenere alcun ritorno alla fine. Nel complesso, è stato un peccato, perché qui eravamo migliori [e] in lotta per i punti", ha detto Hülkenberg.

Il lato positivo è che la Haas ha ottenuto un punto con una sola vettura. Il suo compagno di squadra Kevin Magnussen è arrivato decimo. "Meglio di niente. Personalmente, sono contento di una gara davvero forte, ma purtroppo alla fine non ho ottenuto nulla".

I motivi sono diversi: Ad esempio, la doppia sosta durante il primo periodo di safety car. Hülkenberg ha dovuto aspettare dietro Magnussen. "È stata una sfortuna. Essendo la seconda vettura in una doppia sosta, ovviamente ho perso molto e ho perso tre o quattro posizioni".

Tuttavia, non è più arrabbiato per questo. "Non c'è molto da fare. È così che vanno le cose nel motorsport a volte. A volte si vince, a volte no. Non mi ci soffermo", ha detto Hülkenberg.

Da metà gara in poi, anche la potenza di frenata della sua Haas è diminuita. "Quando i freni non funzionano più così bene, la vita diventa più difficile su un circuito stradale. E questo toglie anche fiducia. Diventa tutto più difficile", spiega.

Un'altra ragione per una gara difficile sono stati i soliti problemi di gestione degli pneumatici. "Ho avuto molte difficoltà", ha detto Hülkenberg. La Haas ha poi "sfortunatamente perso l'opportunità" di fermarsi nuovamente durante la fase di safety car virtuale poco prima della fine. "Dovremo rivedere la situazione, anche se era difficile prevedere cosa sarebbe successo".

GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5