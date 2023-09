Un "professionnel endurci" : voici comment Liam Lawson a impressionné

Liam Lawson était fatigué et épuisé, mais heureux. Après un GP de Singapour qui l'a mis au défi, il a marqué ses deux premiers points au championnat du monde en se classant neuvième. Il s'agissait également du meilleur résultat d'AlphaTauri cette saison.

"C'était une course difficile. Surtout quand vous avez du mal et que vous devez vous battre, ce qui rend les choses plus difficiles parce que vous voulez tout maîtriser et tirer parti de la voiture", a déclaré Lawson.

Cela n'a pas été facile, "nous avions un peu moins de rythme. J'ai essayé de suivre les McLaren, mais je ne pense pas que nous avions vraiment le rythme". Malgré tout, il est "très heureux du résultat".

Et pas seulement de cela, car c'était aussi génial d'être à Singapour, "sur un circuit où je voulais rouler depuis que j'étais enfant. C'est bien, même si cela a demandé beaucoup de travail. La préparation a été difficile, mais maintenant j'en profite. C'était génial de rouler ici", a déclaré le Néo-Zélandais, qui a de nouveau remplacé Daniel Ricciardo, blessé, à Singapour.

Lawson a également profité de l'abandon précoce de son coéquipier Yuki Tsunoda. AlphaTauri a ainsi pu se focaliser stratégiquement à 100 % sur Lawson. "Cela a fonctionné, car nous n'avons pas fait d'erreurs stratégiques. J'avais parfois l'impression qu'il était deux fois plus large que les autres voitures. Il a fait un super travail et a enfin marqué des points pour nous. Nous en sommes très heureux", a déclaré Peter Bayer, CEO d'AlphaTauri.

Il a été particulièrement impressionné par la phase finale. "Nous savions que le pneu était cuit et on a pu voir à quel point Albon et Perez étaient plus rapides par tour. Liam ne s'est pas laissé déstabiliser et l'a fait comme un professionnel endurci. Il s'en est très bien sorti", a déclaré Bayer.

Après sa troisième course de Formule 1, Lawson admet qu'il doit encore travailler sur son départ. "Cela fait deux week-ends de suite où j'ai perdu trois positions à chaque fois et cela coûte évidemment", a déclaré Lawson.

Il peut d'ailleurs encore "s'entraîner" un peu, car il remplacera également Ricciardo au Japon. L'Australien, qui était sur place à Singapour, s'envolera vers son pays natal où il continuera à travailler pour se remettre en forme.

Bayer pense qu'il y a quelque chose à faire pour Lawson à Suzuka. "Nous pensons que Liam peut définitivement marquer des points là-bas, notamment parce que la voiture fonctionne. Cette mise à niveau a fait ses preuves et ne déploiera tous ses effets qu'à Suzuka. Nous pensons que nous y serons très bien", a déclaré Bayer.

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5