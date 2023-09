"Professionista scottato": ecco come ha impressionato Liam Lawson

Liam Lawson ha ottenuto i suoi primi punti nel Campionato del Mondo di Formula 1 in occasione del GP di Singapore. Il neozelandese sostituirà anche l'infortunato Daniel Ricciardo in Giappone e punterà ad altri punti.

Liam Lawson era stanco ed esausto, ma felice. Dopo un GP di Singapore difficile per lui, ha ottenuto i suoi primi due punti del Campionato del Mondo al nono posto. È stato anche il miglior risultato per AlphaTauri in questa stagione.

"È stata una gara difficile. Soprattutto quando si è in difficoltà e si deve lottare, diventa tutto più difficile perché si vuole avere tutto sotto controllo e fuori dalla macchina", ha detto Lawson.

Non è stato facile, "avevamo un po' meno ritmo. Ho cercato di seguire la McLaren, ma non credo che avessimo il ritmo giusto". Tuttavia, è "molto contento del risultato".

E non solo, perché è stato anche bello essere a Singapore, "su una pista su cui volevo correre da quando ero bambino. È bello, anche se è stato molto faticoso. La preparazione è stata dura, ma ora mi sto divertendo. È stato bello correre qui", ha detto il neozelandese, che a Singapore ha sostituito ancora una volta l'infortunato Daniel Ricciardo.

Lawson ha anche beneficiato del ritiro anticipato del suo compagno di squadra Yuki Tsunoda. Questo ha permesso ad AlphaTauri di concentrarsi al 100% su Lawson dal punto di vista strategico. "Ha funzionato, perché dal punto di vista strategico non abbiamo commesso errori. A volte sembrava che fosse due volte più largo delle altre vetture. Ha fatto un ottimo lavoro e alla fine è tornato a segnare punti per noi. Siamo molto contenti", ha dichiarato Peter Bayer, CEO di AlphaTauri.

È rimasto particolarmente colpito dalla fase finale. "Sapevamo che lo pneumatico era finito e si è visto quanto Albon e Perez fossero più veloci al giro. Liam non si è scomposto e si è comportato come un professionista incallito. Ha fatto un ottimo lavoro", ha dichiarato Bayer.

Dopo la sua terza gara di Formula 1, Lawson ammette di dover lavorare un po' sulla partenza. "Sono stati due fine settimana di fila in cui ho perso tre posizioni ogni volta e ovviamente questo costa", ha detto Lawson.

Tra l'altro, può ancora "esercitarsi" un po' perché sostituirà Ricciardo in Giappone. L'australiano, che era di scena a Singapore, volerà in patria per continuare a lavorare per rimettersi in forma.

Bayer ritiene che Lawson possa fare qualcosa a Suzuka. "Pensiamo che Liam possa fare punti in questa occasione, anche perché la macchina funziona. L'aggiornamento si è dimostrato valido e mostrerà il suo pieno effetto solo a Suzuka. Siamo convinti di essere molto competitivi", ha dichiarato Bayer.

GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5