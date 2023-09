¿Retorno a la Fórmula 1? Lo que dice Sebastian Vettel

¿Es posible que Sebastian Vettel regrese a la Fórmula 1? El asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, lo había insinuado recientemente en ServusTV.

"Creo que Sebastian se siente de alguna manera sin una tarea específica en este momento, no sabe exactamente lo que debe hacer", reveló Marko. Y dijo que no se trataba necesariamente de un papel directivo en el equipo, como se ha especulado recientemente: "Creo que la situación del piloto tampoco ha terminado para él. Tiene que tomar una decisión en algún sitio".

Vettel puso fin a su carrera en la F1 al final de la temporada pasada por diversos motivos. ¿Qué dice él mismo sobre las especulaciones? Al fin y al cabo, sigue en contacto regular con Marko, así que sus especulaciones no son del todo descabelladas.

Y Vettel no quiere descartar la posibilidad de volver pronto a la parrilla. "No puedo decir que no porque no se sabe. No puedo descartarlo, pero por supuesto dependería mucho del momento", dijo Vettel a Sky. Al fin y al cabo, a Vettel tampoco le queda un tiempo infinito. "No es infinito, por supuesto, porque 36 no significa: sí, en diez años todavía es posible".

"Dependería del reto, de la situación y de lo que sea", siguió explicando Vettel, en relación a las condiciones generales. Está claro que el tetracampeón no querrá volver a pilotar en el centro del campo. "Pero actualmente no está en mi mente", dijo Vettel.

"Estoy disfrutando de la perspectiva del reto de lo que voy a hacer a continuación. Tal y como yo lo veo, la pregunta "¿Qué hago después de esto?" es el mayor reto para todo piloto y deportista. Aún queda mucha vida y la vida puede ser fantástica aunque no estés pilotando al límite absoluto en el coche más rápido del mundo, pero aún puedes hacer muchas cosas fantásticas que te den una gran alegría", continuó Vettel.

GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5