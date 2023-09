Retour en Formule 1 ? Ce que dit Sebastian Vettel

Sebastian Vettel pourrait-il revenir en Formule 1 ? Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, l'a laissé entendre récemment sur ServusTV.

"Je pense que Sebastian se sent actuellement sans mission particulière, il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire", a révélé Marko. Et d'ajouter qu'il ne s'agit pas forcément d'un rôle de management au sein de l'équipe, comme cela a été spéculé récemment : "Je pense que pour lui non plus, la situation de pilote n'est pas encore terminée. Il doit prendre une décision quelque part".

Vettel avait mis fin à sa carrière en F1 à la fin de la saison dernière pour diverses raisons. Que pense-t-il lui-même de ces spéculations ? Après tout, il est toujours en contact régulier avec Marko, ses suppositions ne sont donc pas complètement tirées par les cheveux.

Et Vettel ne veut pas exclure la possibilité de se retrouver bientôt sur la grille de départ. "Je ne peux pas dire non parce qu'on ne sait pas. Je ne peux pas l'exclure, mais cela dépendrait évidemment beaucoup du moment", a déclaré Vettel à Sky. Car Vettel ne dispose pas non plus d'un temps infini. "Ce n'est évidemment pas infini, parce que 36 ne signifie pas : oui, dans dix ans, c'est encore possible".

"Cela dépendrait du défi, de la situation et de quoi que ce soit", a encore expliqué Vettel en ce qui concerne les conditions générales. Car il est clair que le quadruple champion ne voudra pas revenir pour rouler en milieu de peloton. "Mais actuellement, ce n'est pas dans ma tête", a déclaré Vettel.

"Je savoure la perspective de relever le défi de ce que je vais faire ensuite. De mon point de vue, la question 'qu'est-ce que je vais faire après' est le plus grand défi de tout coureur et de tout sportif. Il reste encore beaucoup de vie, et la vie peut être formidable, même si vous ne conduisez pas à la limite absolue dans la voiture la plus rapide du monde, mais vous pouvez toujours faire beaucoup de choses formidables qui vous procurent une grande joie", a poursuivi Vettel.

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5