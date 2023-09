Ritorno in Formula 1? Cosa dice Sebastian Vettel

Al momento si sta speculando sulla possibilità che Sebastian Vettel torni in Formula 1. Il tedesco si è espresso in merito e non ha escluso un suo ritorno. Il tedesco si è espresso in merito e non ha escluso un ritorno.

Sebastian Vettel potrebbe tornare in Formula 1? Il consulente motorsport della Red Bull, Helmut Marko, ha recentemente accennato a questa possibilità su ServusTV.

"Credo che Sebastian si senta in qualche modo senza un compito specifico al momento, non sa esattamente cosa dovrebbe fare", ha rivelato Marko. E ha aggiunto che non si tratta necessariamente di un ruolo manageriale all'interno del team, ipotizzato di recente: "Penso che anche la situazione dei piloti non sia ancora conclusa per lui. Deve prendere una decisione da qualche parte".

Vettel ha concluso la sua carriera in F1 alla fine della scorsa stagione per vari motivi. Cosa dice lui stesso di queste speculazioni? Dopo tutto, è ancora in contatto regolare con Marko, quindi le sue speculazioni non sono del tutto campate in aria.

E Vettel non vuole escludere la possibilità di tornare presto sulla griglia di partenza. "Non posso dire di no perché non si sa. Non posso escluderlo, ma ovviamente dipenderebbe molto dai tempi", ha detto Vettel a Sky. Dopotutto, nemmeno a Vettel resta una quantità infinita di tempo. "Non è infinito, ovviamente, perché 36 non significa: sì, tra dieci anni è ancora possibile".

"Dipenderebbe dalla sfida, dalla situazione e da tutto il resto", ha poi spiegato Vettel, a proposito delle condizioni generali. È chiaro che il quattro volte campione non vuole tornare a guidare a centrocampo. "Ma al momento non è nei miei pensieri", ha detto Vettel.

"Mi sto godendo la prospettiva della sfida di quello che farò dopo. Per come la vedo io, la domanda "Cosa faccio dopo?" è la sfida più grande per ogni pilota e sportivo. C'è ancora molta vita e la vita può essere fantastica anche se non si guida al limite assoluto con la macchina più veloce del mondo, ma si possono ancora fare molte cose grandiose che danno grande gioia", ha continuato Vettel.

GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5