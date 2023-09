Victoire de Sainz et Ferrari : la fin de la domination de RBR ?

En Formule 1, Carlos Sainz est l'homme du moment. Bien sûr, les fans de Ferrari se demandent si l'Espagnol peut faire mieux dans les semaines à venir. Ferrari peut-elle se surpasser en général, ou la concurrence de Red Bull Racing ?

Dernièrement, Max Verstappen avait fêté dix victoires consécutives, Red Bull avait remporté toutes les courses de la saison jusqu'à Singapour. La série de succès s'est interrompue, et ce très nettement avec les cinquième (Verstappen) et huitième (Sergio Pérez) places. Un tournant ? Ou bien seulement un instantané, une échappée ?

"Je ne serais pas surpris qu'ils gagnent les dernières courses de la saison", a déclaré Sainz après sa victoire.

"Je pense que Singapour nous a donné une chance et que nous l'avons bien saisie, mais je pense que Red Bull sera toujours au sommet pour le reste de la saison et qu'ils seront très, très, très, très difficiles à battre", a poursuivi Sainz.

Et l'Espagnol d'imaginer ensuite ce que cela pourrait être si toutes les équipes étaient sur un pied d'égalité. "Je pense que ce serait formidable pour la Formule 1 si Ferrari, McLaren, Mercedes et Aston Martin étaient deux ou trois dixièmes plus rapides à chaque course, afin de les défier en termes de rythme de course", a-t-il déclaré. "Je pense que les courses de cette année seraient incroyables et que huit pilotes se battraient pour la victoire, comme nous l'avons vu aujourd'hui, où quatre ou cinq pilotes se sont battus pour la victoire".

Selon Sainz, cela montre le potentiel de la Formule 1 pour offrir un spectacle incroyable : "Mais c'est vrai que si Red Bull a si bien réussi la voiture cette année et qu'ils font un si bon travail, alors ils méritent de gagner tout ce qu'ils gagnent".

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5