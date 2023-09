Vettel à Max Verstappen : "Tout le monde devrait applaudir

La série de victoires de Max Verstappen s'est interrompue à Singapour. Après dix victoires consécutives, le Néerlandais n'a terminé "que" cinquième de la course en ville. La voiture de Red Bull Racing n'était tout simplement pas en mesure de gagner.

Pour les fans de Ferrari, mais aussi pour les amateurs de Formule 1 neutres, le succès de Carlos Sainz était un changement bienvenu. Mais cela ne change rien au fait que Red Bull Racing domine la catégorie reine du sport automobile. Le moment où l'écurie et Verstappen décrocheront le titre de champion du monde 2023 n'est plus qu'une question de temps.

Sebastian Vettel fait de la publicité pour que le Néerlandais mérite plus de reconnaissance. "Les gens disent qu'il a une voiture dominante, et peut-être que c'est le cas. Il a une très bonne voiture. Mais l'équipe fait aussi un travail incroyable chaque week-end. Et vous voyez d'autres pilotes qui ne sont pas aussi constants", explique Vettel.

"Tout le monde devrait se lever et applaudir. Je sais que les gens n'aiment pas que ce soit toujours le même gars qui gagne. C'était le cas avec Michael [Schumacher], avec Lewis [Hamilton], avec moi-même pendant une courte période", explique Vettel. Malgré tout, on devrait "apprécier" ce que Verstappen fait actuellement.

Où place-t-il Verstappen par rapport aux autres champions du monde de Formule 1 ? "Très haut, et ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous différents. On ne peut pas comparer Max à Lewis, il n'y a pas de formule ou de recette pour le succès. Lewis a démontré qu'il était le meilleur qui ait jamais existé. Max démontre actuellement qu'il fait quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant", a déclaré Vettel.

"Je pense que Max est un grand pilote. Il peut s'adapter très rapidement", dit-il en louant Verstappen : "Il a appris et compris le sport, et il va encore s'améliorer à cet égard. Et il adore faire la course".

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5