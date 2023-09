Vettel a Max Verstappen: "Tutti dovrebbero applaudire".

Sebastian Vettel sostiene che Max Verstappen merita un riconoscimento maggiore per i suoi risultati. Non vuole fare un confronto con Lewis Hamilton.

La striscia di vittorie di Max Verstappen si è interrotta a Singapore, con l'olandese che ha chiuso "solo" quinto nella gara cittadina dopo dieci vittorie consecutive. La vettura della Red Bull Racing non era semplicemente adatta a vincere.

Per i tifosi della Ferrari, ma anche per i sostenitori neutrali della Formula 1, il successo di Carlos Sainz è stato un gradito cambiamento. Ma questo non cambia il fatto che la Red Bull Racing domina la classe regina del motorsport. Quando la scuderia e Verstappen conquisteranno il titolo di campione del mondo 2023 è solo questione di tempo.

Sebastian Vettel sostiene che l'olandese merita un riconoscimento maggiore. "La gente dice che ha una macchina dominante e forse è così. Ha un'ottima macchina. Ma anche la squadra fa un lavoro incredibile ogni fine settimana. E si vedono altri piloti che non sono così costanti", ha spiegato Vettel.

"Tutti dovrebbero alzarsi in piedi e applaudire. So che alla gente non piace quando a vincere è sempre lo stesso. È stato così con Michael [Schumacher], con Lewis [Hamilton], con me stesso per un breve periodo", ha detto Vettel. Tuttavia, si dovrebbe "apprezzare" ciò che Verstappen sta facendo attualmente.

Dove si colloca Verstappen rispetto agli altri campioni del mondo di Formula 1? "Molto in alto, e la cosa bella è che sono tutti diversi. Non si può paragonare Max a Lewis, non c'è una formula o una ricetta per il successo. Lewis ha dimostrato di essere il migliore che ci sia mai stato. Max sta dimostrando in questo momento di fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima", ha detto Vettel.

"Penso che Max sia un grande pilota. Riesce ad adattarsi molto rapidamente", ha elogiato Verstappen: "Ha imparato e capito questo sport, e migliorerà ancora sotto questo aspetto. E ama correre".

GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5