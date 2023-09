Vettel para Max Verstappen: "Todos devem aplaudir".

A série de vitórias de Max Verstappen chegou ao fim em Singapura, com o holandês a terminar "apenas" em quinto lugar na corrida citadina, depois de dez vitórias consecutivas. O carro da Red Bull Racing simplesmente não era capaz de vencer.

Para os fãs da Ferrari, mas também para o apoiante neutro da Fórmula 1, o sucesso de Carlos Sainz foi uma mudança bem-vinda. Mas isso não altera o facto de a Red Bull Racing dominar a categoria rainha do desporto automóvel. O momento em que a equipa de corridas e Verstappen conquistarão os títulos do Campeonato do Mundo de 2023 é apenas uma questão de tempo.

Sebastian Vettel está a fazer campanha para que o holandês mereça mais reconhecimento. "As pessoas dizem que ele tem um carro dominante e talvez tenha. Tem um carro muito bom. Mas a equipa também faz um trabalho incrível todos os fins-de-semana. E vemos outros pilotos que não são tão consistentes", explicou Vettel.

"Toda a gente devia levantar-se e aplaudir. Sei que as pessoas não gostam quando o mesmo tipo ganha sempre. Foi assim com Michael [Schumacher], com Lewis [Hamilton], comigo mesmo por um curto período", disse Vettel. No entanto, é preciso "apreciar" o que Verstappen está a fazer atualmente.

Como ele classifica Verstappen em relação a outros campeões mundiais de Fórmula 1? "Muito alto, e o bom é que eles são todos diferentes. Não se pode comparar o Max com o Lewis, não há uma fórmula ou receita para o sucesso. O Lewis demonstrou que é o melhor que já existiu. O Max está a demonstrar, neste momento, que está a fazer algo que ninguém fez antes", afirmou Vettel.

"Acho que o Max é um ótimo piloto. Consegue adaptar-se muito rapidamente", elogiou Verstappen: "Ele aprendeu e compreendeu o desporto e vai melhorar ainda mais nesse aspeto. E ele adora correr".

GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5