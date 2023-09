Eng : Malgré la faillite, le code Red Bull n'a pas été cassé !

Dans le cadre de l'émission "Sport & Talk aus dem Hangar 7" de lundi soir, Philipp Eng a évoqué les raisons de la série de victoires interrompue de Red Bull Racing et de Max Verstappen et a donné un aperçu de Suzuka.

Après une incroyable série de 15 victoires consécutives, la star de Ferrari Carlos Sainz s'est imposée au Grand Prix de Formule 1 de Singapour, mettant ainsi fin à l'impressionnante série de Red Bull Racing et du double champion du monde Max Verstappen. Lors de l'émission "Sport & Talk aus dem Hangar 7" en direct de l'aéroport de Salzbourg, Philipp Eng, entre autres, a analysé la situation.

Au sujet de la joie exubérante du vainqueur Carlos Sainz avec le patron de l'équipe Fred Vasseur, qui a hardiment glissé la bouteille de champagne dans sa combinaison par derrière, Eng a déclaré avec un sourire : "Fred Vasseur est un chef d'équipe très expérimenté, il sait qu'il fait très chaud à Singapour et il voulait sans doute refroidir un peu Carlos".

Concernant les problèmes rencontrés par Red Bull Racing sur le circuit urbain de Singapour, Eng déclare : "Ils ont eu un week-end difficile. On l'a vu dès la FP1. Cela s'est poursuivi pendant les sessions où ils n'avaient pas le rythme. C'est difficile en un week-end, les autres équipes ne se cassent pas le nez non plus. Ils savent ce qui est important".

Mais Eng sait aussi que "la voiture de sécurité est aussi arrivée au mauvais moment pour Sergio et Max. Mais arriver aussi loin dans le classement sur un circuit urbain, ce n'est pas mal non plus". Après avoir pris la onzième et la treizième place sur la grille de départ, Verstappen et Pérez ont franchi la ligne d'arrivée en cinquième et huitième position.

Concernant les perspectives pour Suzuka, le pilote d'endurance et ex-pilote DTM de Salzbourg, qui est rentré directement d'Indianapolis en Autriche, déclare : "Ils ont une voiture qui est très bonne sur le plan aérodynamique et avec laquelle on peut très bien utiliser le DRS. Ils n'ont tout simplement pas pu exploiter cet avantage à Singapour".

Mais maintenant, selon Eng, le grand "mais" arrive : "Suzuka est à nouveau une piste absolument downforce. Je ne pense pas que le code Red Bull ait été cassé. Ils ont la meilleure voiture de course et je pense que tout restera comme avant".

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5