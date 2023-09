Stretto: nonostante la sconfitta, il codice Red Bull non è stato decifrato!

Dopo un'incredibile serie di 15 vittorie consecutive, la stella della Ferrari Carlos Sainz ha vinto il Gran Premio di Formula 1 a Singapore, interrompendo l'impressionante striscia della Red Bull Racing e del doppio campione del mondo Max Verstappen. Durante la trasmissione in diretta "Sport & Talk from Hangar 7" dall'aeroporto di Salisburgo, Philipp Eng, tra gli altri, ha analizzato la situazione.

Riguardo all'esuberante festeggiamento del vincitore Carlos Sainz con il boss della squadra Fred Vasseur, che ha sfacciatamente infilato la bottiglia di champagne nella sua tuta da dietro, Eng ha detto con un sorriso: "Fred Vasseur è un boss della squadra molto esperto, sa che a Singapore fa molto caldo e probabilmente voleva raffreddare un po' Carlos".

Sui problemi della Red Bull Racing sul circuito cittadino di Singapore, Eng ha detto: "Hanno avuto un weekend difficile. Lo si vedeva già nelle FP1. E poi, nel corso delle sessioni, non hanno avuto il passo giusto. È difficile in un fine settimana, anche gli altri team non si fanno problemi. Sanno cosa è importante".

Ma Eng sa anche che "la safety car è arrivata nel momento sbagliato anche per Sergio e Max. Ma anche arrivare così in testa su un circuito cittadino non è male". Dopo essere partiti dall'undicesimo e dal tredicesimo posto in griglia, Verstappen e Pérez hanno concluso rispettivamente al quinto e all'ottavo posto.

Sulle prospettive di Suzuka, il pilota di endurance ed ex pilota del DTM di Salisburgo, che è tornato a casa in Austria direttamente da Indianapolis, dice: "Hanno una macchina che è aerodinamicamente molto buona e con la quale si può usare molto bene il DRS. A Singapore non sono riusciti a sfruttare questo vantaggio".

Ora arriva il grande ma, secondo Eng: "Suzuka è di nuovo una pista di assoluta deportanza. Non credo che il codice Red Bull sia stato decifrato. Hanno la migliore macchina da corsa e credo che tutto rimarrà invariato".

GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5