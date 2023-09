Narrow: Apesar da derrota, o código da Red Bull não foi decifrado!

No âmbito do programa "Sport & Talk aus dem Hangar 7" de segunda-feira à noite, Philipp Eng falou sobre os antecedentes da série de vitórias interrompidas da Red Bull Racing e de Max Verstappen e deu uma perspetiva sobre Suzuka.

Depois de uma incrível série de 15 vitórias consecutivas, a estrela da Ferrari Carlos Sainz venceu o Grande Prémio de Fórmula 1 em Singapura, interrompendo a impressionante série da Red Bull Racing e do duplo campeão mundial Max Verstappen. Durante a transmissão em direto "Sport & Talk from Hangar 7", a partir do aeroporto de Salzburgo, Philipp Eng, entre outros, analisou a situação.

Em relação à exuberante celebração do vencedor Carlos Sainz com o chefe de equipa Fred Vasseur, que atrevidamente enfiou a garrafa de champanhe no seu macacão por trás, Eng disse com um sorriso: "Fred Vasseur é um chefe de equipa muito experiente, ele sabe que está muito calor em Singapura e provavelmente queria arrefecer um pouco o Carlos".

Sobre os problemas da Red Bull Racing no circuito de rua de Singapura, Eng diz: "Eles tiveram um fim de semana difícil. Já se podia ver isso no FP1. Continuou durante as sessões em que eles não tinham o ritmo. É difícil num fim de semana, mas as outras equipas também não se deixam enganar. Elas sabem o que é importante".

Mas Eng também sabe: "O safety car também veio na altura errada para o Sergio e o Max. Mas chegar tão longe na frente num circuito de rua também não é mau." Depois de largarem em décimo primeiro e 13º na grelha, Verstappen e Pérez terminaram em quinto e oitavo, respetivamente.

Sobre as perspectivas para Suzuka, o piloto de resistência e ex-piloto do DTM de Salzburgo, que regressou à Áustria diretamente de Indianápolis, diz: "Eles têm um carro que é aerodinamicamente muito bom e com o qual se pode usar o DRS muito bem. Eles simplesmente não conseguiram usar essa vantagem em Singapura."

Agora vem o grande mas, de acordo com Eng: "Suzuka é novamente uma pista de downforce absoluta. Não acho que o código da Red Bull tenha sido decifrado. Eles têm o melhor carro de corrida e acho que tudo vai ficar na mesma".

GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5