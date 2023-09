GP de Japón en TV: pon el despertador este fin de semana

¿Fue el GP de Singapur una excepción? ¿Una instantánea? ¿O puede Red Bull Racing contraatacar con un dominio familiar este fin de semana en Japón?

En el circuito urbano, Carlos Sainz en el Ferrari había acabado con la racha de victorias de Red Bull y Max Verstappen. La esperanza de los aficionados a la F1: que las cosas estén más equilibradas en las próximas semanas.

Una cosa es segura: Cuando la Fórmula 1 dé sus vueltas en el circuito de Suzuka a partir del viernes, los aficionados de Europa tendrán que poner el despertador, porque algunas de las sesiones empiezan de noche, la clasificación y las carreras de madrugada.

La mejor manera de enterarse de cómo se desarrolla la acción el próximo fin de semana es consultar nuestro teletipo en directo. También hemos resumido las fechas de retransmisión más importantes de Sky, ServusTV, ORF y SRF.

GP de Japón en TV

Viernes 22 de septiembre

04.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP de Singapur

04.15: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura de los Primeros Entrenamientos

04.20: ORF 1 - Inicio de la cobertura de los Primeros Entrenamientos

04.30: Primeros Entrenamientos

06.00: Sky Sport F1 - Rueda de prensa de los directores de equipo

07.00: Sky Sport F1 - Top 10 a bordo: GP Singapur

07.15: Sky Sport F1 - GP Confidencial

07.45: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura de los segundos entrenamientos libres

07.50: ORF 1 - Inicio de la cobertura de los primeros entrenamientos

08.00: Segundos entrenamientos

09.30: Sky Sport F1 - Grandes Carreras: J. Button/Canadá 2011

09.45: Sky Sport F1 - Grandes carreras: J. Villeneuve/España 1997

10.00: Sky Sport F1 - Repetición del primer entrenamiento

11.30: Sky Sport F1 - Repetición del segundo entrenamiento

13.00: Sky Sport F1 - GP Confidencial

13.30: Sky Sport F1 - Gran Premio de Japón 1989

14.15: Sky Sport F1 - Gran Premio de Japón 1995

15.00: Sky Sport F1 - Repetición del primer entrenamiento

16.30: Sky Sport F1 - Repetición del primer entrenamiento

18.00: Sky Sport F1 - Gran Premio de Japón 2000

20.00: Sky Sport F1 - Gran Premio de Japón 2003

22.00: Sky Sport F1 - Gran Premio de Japón 2011

Sábado, 23 de septiembre

01.15: Sky Sport F1 - Repetición de los primeros entrenamientos

02.45: Sky Sport F1 - Repetición del primer entrenamiento

04.15: Sky Sport F1 - Cobertura del inicio de los terceros entrenamientos libres

04.20: ORF 1 - Inicio de la cobertura de la tercera sesión de entrenamientos libres

04.30: Tercer entrenamiento

06.00: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

06.30: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

07.00: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

07.30: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura de la clasificación

07.40: ORF 1 - Noticias F1

07.55: ORF 1 - Inicio de la cobertura de la clasificación

07.55: SRF 2 - Inicio de la cobertura de la clasificación

08.00: Calificación

09.30: Sky Sport F1 - Rueda de prensa de la calificación

10.00: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

10.30: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

11.00: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación

12.30pm: Sky Sport F1 - Gran Premio de Japón 1995

13.15: Sky Sport F1 - Persiguiendo el sueño: In it to win it

15.30: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación

17.30: Sky Sport F1 - Rueda de prensa de la clasificación

18.00: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

18.30: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

19.00: Sky Sport F1 - Clasificación compacta

19.15: Sky Sport F1 - ¡Siempre un corredor! Timo Glock y su aventura en la Porsche Supercup

19.45: Sky Sport F1 - Persiguiendo el sueño: En ello para ganarlo

20.00: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación

21.30 horas: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

22.00 horas: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

22.30: Sky Sport F1 - GP Confidencial

23.00 horas: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación

Domingo 24 de septiembre

05.35 horas: ORF 1 - Noticias F1

06.00: Sky Sport F1 - Informes preliminares del GP de Japón

06.25 hrs: ORF 1 - Inicio de la cobertura del GP de Japón

06.45: SRF 2 - Inicio de la cobertura del GP de Japón

06.55: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura del GP de Japón

07.00: Gran Premio de Japón

08.45: Sky Sport F1 - Análisis y Entrevistas

09.00: ORF 1 - Motorhome

09.30: Sky Sport F1 - Rueda de prensa de la carrera

10.00: Sky Sport F1 - Cuaderno de Ted

10.30: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

11.00 horas: Sky Sport F1 - Repetición de la carrera

12.30 horas: ORF 1 - Repetición de la carrera

13.00 horas: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

13.30 horas: Sky Sport F1 - Lo mejor de: Sky Next Generation

13.45: Sky Sport F1 - Top 10: Mejores Salidas 2022

14.00: Sky Sport F1 - Previa GP Japón (repetición)

14.55: Sky Sport F1 - Repetición de la carrera

16.40: ServusTV - Repetición de la carrera

16.45: Sky Sport F1 - Análisis y entrevistas (repetición)

17.30: Sky Sport F1 - Rueda de prensa de la carrera (repetición)

18.00: Sky Sport F1 - Cuaderno de Ted

18.30: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación

20.00: Sky Sport F1 - Repetición de la carrera

22.00: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

22.30: Sky Sport F1 - F1: Más allá de todos los límites

23.00: Sky Sport F1 - Repetición de la carrera