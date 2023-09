Le GP du Japon à la télé : le week-end, mettez le réveil !

Le GP de Singapour était-il une exception ? Un instantané ? Ou est-ce que Red Bull Racing peut répliquer ce week-end au Japon avec une domination bien connue ?

Sur le circuit urbain, Carlos Sainz au volant de la Ferrari avait mis fin à la série de victoires de Red Bull et Max Verstappen. L'espoir des fans de F1 : que les choses soient plus équilibrées dans les semaines à venir.

Une chose est sûre : Lorsque la Formule 1 fera ses tours de piste sur le circuit de Suzuka à partir de vendredi, les fans européens devront se réveiller car les sessions commenceront en partie dans la nuit, les qualifications et la course au petit matin.

Pour savoir comment l'action se déroulera le week-end prochain, le mieux est de consulter notre ticker en direct. Nous avons également résumé les principales dates de diffusion de Sky, ServusTV, ORF et SRF.

Le GP du Japon à la télévision

Vendredi 22 septembre

04h00 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP de Singapour

04h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la première séance d'entraînement

04h20 : ORF 1 - Début de la couverture de la première séance d'entraînement

04h30 : Première séance d'entraînement

06h00 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des chefs d'équipe

07h00 : Sky Sport F1 - Top 10 embarqués : GP de Singapour

07h15 : Sky Sport F1 - GP Confidential

07h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la deuxième séance d'entraînement

07h50 : ORF 1 - Début de la couverture de la première séance d'entraînement

08h00 : Deuxième séance d'entraînement

09h30 : Sky Sport F1 - Greatest Races : J. Button/Canada 2011

09h45 : Sky Sport F1 - Greatest Races : J. Villeneuve/Espagne 1997

10h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'entraînement

11h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la deuxième séance d'entraînement

13h00 : Sky Sport F1 - GP Confidential

13h30 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 1989

14h15 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 1995

15h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'entraînement

16h30 : Sky Sport F1 - Reprise des premiers essais

18h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2000

20h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2003

22h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2011

Samedi 23 septembre

01h15 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'entraînement

02h45 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'entraînement

04h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la troisième séance d'entraînement

04h20 : ORF 1 - Début de la couverture de la troisième séance d'entraînement

04.30 heures : Troisième entraînement

06h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

06.30 heures : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

07h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

07h30 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications

07h40 : ORF 1 - F1 News

07h55 : ORF 1 - Début de la couverture des qualifications

07h55 : SRF 2 - Début de la couverture des qualifications

08.00 heures : Qualifications

09h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

10h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

10h30 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

12h30 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 1995

13h15 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream : In it to win it

15h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des qualifications

18h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

18h30 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

19h00 : Sky Sport F1 - Qualifications compactes

19h15 : Sky Sport F1 - Always a Racer ! Timo Glock et son aventure en Porsche Supercup

19h45 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream : In it to win it

20h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

21.30 heures : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

22h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

22.30 heures : Sky Sport F1 - GP Confidential

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

Dimanche 24 septembre

05h35 : ORF 1 - F1 News

06.00 heures : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du GP du Japon

06h25 : ORF 1 - Début de la couverture du GP du Japon

06h45 : SRF 2 - Début de la couverture du GP du Japon

06h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du GP du Japon

07h00 : Grand Prix du Japon

08h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

09h00 : ORF 1 - Accueil moteur

09h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

10h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

10h30 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

12.30 heures : ORF 1 - Reprise de la course

13h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

13h30 : Sky Sport F1 - Best of : Sky Next Generation

13h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Meilleurs départs 2022

14h00 : Sky Sport F1 - Présentation du GP du Japon (rediffusion)

14h55 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

16h40 : ServusTV - Reprise de la course

16h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews (rediffusion)

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course (rediffusion)

18h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

18h30 : Sky Sport F1 - Reprise des essais qualificatifs

20h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

22h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

22.30 heures : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course