Il GP del Giappone in TV: puntate la sveglia questo fine settimana

La Formula 1 fa tappa in Giappone questo fine settimana: un GP per chi si alza presto. Se non volete perdervi nulla dell'azione, puntate la sveglia. Abbiamo tutti gli orari.

Il GP di Singapore è stato un'eccezione? Un'istantanea? Oppure la Red Bull Racing può tornare a dominare questo fine settimana in Giappone?

Sul circuito cittadino, Carlos Sainz con la Ferrari ha messo fine alla striscia di vittorie della Red Bull e di Max Verstappen. La speranza degli appassionati di F1 è che le cose siano più equilibrate nelle prossime settimane.

Una cosa è certa: Quando la Formula 1 farà i suoi giri sul circuito di Suzuka a partire da venerdì, gli appassionati in Europa dovranno mettere la sveglia, perché alcune sessioni iniziano di notte, le qualifiche e le gare di mattina presto.

Il modo migliore per scoprire come si svolgerà l'azione nel prossimo fine settimana è consultare il nostro live ticker. Abbiamo anche riassunto gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, ORF e SRF.

GP del Giappone in TV

Venerdì 22 settembre

04.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP di Singapore

04.15: Sky Sport F1 - Inizio della copertura delle prime prove libere

04.20: ORF 1 - Inizio della copertura delle Prime Prove

04.30: Prime prove

06.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

07.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Singapore

07.15: Sky Sport F1 - GP Confidenziale

07.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura seconda prova

07.50: ORF 1 - Inizio copertura prime prove

08.00: Seconde prove

09.30: Sky Sport F1 - Le gare più belle: J. Button/Canada 2011

09.45: Sky Sport F1 - Le gare più belle: J. Villeneuve/Spagna 1997

10.00: Sky Sport F1 - Replay delle prime prove

11.30: Sky Sport F1 - Replay delle seconde prove

13.00: Sky Sport F1 - GP Confidential

13.30: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 1989

14.15: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 1995

15.00: Sky Sport F1 - Prime prove libere in replica

16.30: Sky Sport F1 - Prime prove libere in replica

18.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2000

20.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2003

22.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2011

Sabato 23 settembre

01.15: Sky Sport F1 - Prime prove libere Replay

02.45: Sky Sport F1 - Prime prove libere in replica

04.15: Sky Sport F1 - Inizio della copertura delle terze prove libere

04.20: ORF 1 - Inizio delle terze prove

04.30: Terze prove

06.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

06.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

07.00: Sky Sport F1 - F1: oltre i limiti

07.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche

07.40: ORF 1 - Notizie sulla F1

07.55: ORF 1 - Inizio copertura qualifiche

07.55: SRF 2 - Inizio delle qualifiche

08.00: Qualifiche

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

10.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

10.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

12.30: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 1995

13.15: Sky Sport F1 - Inseguendo il sogno: Per vincere

15.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulle qualifiche

18.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

18.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

19.00: Sky Sport F1 - Qualifiche compatte

19.15: Sky Sport F1 - Sempre in gara! Timo Glock e la sua avventura nella Porsche Supercup

19.45: Sky Sport F1 - Inseguire il sogno: Per vincere

20.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

21.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.30: Sky Sport F1 - GP Confidential

23.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

Domenica 24 settembre

05.35: ORF 1 - Notizie di F1

06.00: Sky Sport F1 - Cronaca preliminare del GP del Giappone

06.25: ORF 1 - Inizio copertura Giappone-GP

06.45: SRF 2 - Inizio copertura GP del Giappone

06.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del GP del Giappone

07.00: Gran Premio del Giappone

08.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

09.00: ORF 1 - Motorhome

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

10.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

10.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

11.00: Sky Sport F1 - Replay della gara

12.30: ORF 1 - Ripetizione della gara

13.00: Sky Sport F1 - F1: Oltre ogni limite

13.30: Sky Sport F1 - Best of: Sky Next Generation

13.45: Sky Sport F1 - Top 10: Migliori partenze 2022

14.00: Sky Sport F1 - Anteprime GP del Giappone (replay)

14.55: Sky Sport F1 - Replay della gara

16.40: ServusTV - Ripetizione della gara

16.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste (replay)

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara (replay)

18.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

18.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

20.00: Sky Sport F1 - Gara (replay)

22.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

23.00: Sky Sport F1 - Ripetizione gara