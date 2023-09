GP do Japão na TV: ponha o alarme este fim de semana

O GP de Singapura foi uma exceção? Um instantâneo? Ou poderá a Red Bull Racing voltar a dominar este fim de semana no Japão?

No circuito de rua, Carlos Sainz, com a Ferrari, pôs fim à série de vitórias da Red Bull e de Max Verstappen. A esperança dos fãs da F1: que as coisas sejam mais equilibradas nas próximas semanas.

Uma coisa é certa: Quando a Fórmula 1 der as suas voltas no Circuito de Suzuka, a partir de sexta-feira, os fãs na Europa terão de acertar os seus despertadores, porque algumas das sessões começam à noite, a qualificação e as corridas de manhã cedo.

A melhor forma de saber como se desenrola a ação no próximo fim de semana é consultar o nosso live ticker. Também resumimos as datas de transmissão mais importantes da Sky, ServusTV, ORF e SRF.

GP do Japão na TV

Sexta-feira, 22 de setembro

04.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP de Singapura

04.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura dos Primeiros Treinos

04.20: ORF 1 - Início da cobertura dos Primeiros Treinos

04.30: Primeiros treinos

06.00: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa dos Directores de Equipa

07.00: Sky Sport F1 - Top 10 a bordo: GP Singapura

07.15: Sky Sport F1 - GP Confidencial

07h45: Sky Sport F1 - Início da cobertura do segundo treino

07h50: ORF 1 - Início da cobertura do primeiro treino

08.00: Segundo treino

09.30: Sky Sport F1 - As melhores corridas: J. Button/Canadá 2011

09h45: Sky Sport F1 - Grandes Corridas: J. Villeneuve/Espanha 1997

10.00: Sky Sport F1 - Repetição do primeiro treino

11h30: Sky Sport F1 - Repetição do segundo treino

13.00: Sky Sport F1 - GP Confidencial

13.30: Sky Sport F1 - Grande Prémio do Japão 1989

14.15: Sky Sport F1 - Grande Prémio do Japão 1995

15.00: Sky Sport F1 - Repetição do Primeiro Treino

16.30: Sky Sport F1 - Repetição do primeiro treino

18.00: Sky Sport F1 - Grande Prémio do Japão 2000

20.00: Sky Sport F1 - Grande Prémio do Japão 2003

22.00: Sky Sport F1 - Grande Prémio do Japão 2011

Sábado, 23 de setembro

01h15: Sky Sport F1 - Repetição do primeiro treino

02h45: Sky Sport F1 - Repetição do primeiro treino

04.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura do terceiro treino

04.20: ORF 1 - Início da cobertura do terceiro treino

04.30: Terceiro treino

06.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

06.30: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

07.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

07.30: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação

07h40: ORF 1 - Notícias da F1

07.55: ORF 1 - Início da cobertura da qualificação

07.55: SRF 2 - Início da cobertura da qualificação

08.00: Qualificação

09.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da qualificação

10.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

10h30: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

11.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

12h30: Sky Sport F1 - Grande Prémio do Japão de 1995

13.15: Sky Sport F1 - Perseguindo o sonho: In it to win it

15h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

17h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da qualificação

18.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

18.30: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

19.00: Sky Sport F1 - Compacto de qualificação

19.15: Sky Sport F1 - Sempre um piloto! Timo Glock e a sua aventura na Porsche Supercup

19.45: Sky Sport F1 - Perseguir o sonho: Entrar para ganhar

20.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

21h30: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

22.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

22.30: Sky Sport F1 - GP Confidencial

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

Domingo, 24 de setembro

05h35: ORF 1 - Notícias da F1

06.00: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares do GP do Japão

06h25: ORF 1 - Início da cobertura do GP do Japão

06h45: SRF 2 - Início da cobertura do GP do Japão

06.55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do GP do Japão

07.00: Grande Prémio do Japão

08.45: Sky Sport F1 - Análises e Entrevistas

09.00: ORF 1 - Autocaravana

09.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

10.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

10h30: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

11h00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

12.30 h: ORF 1 - Repetição da corrida

13.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

13.30: Sky Sport F1 - O melhor de: Sky Next Generation

13.45: Sky Sport F1 - Top 10: Melhores Partidas de 2022

14.00: Sky Sport F1 - Antevisão do GP do Japão (repetição)

14h55: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

16.40: ServusTV - Repetição da corrida

16.45: Sky Sport F1 - Análise e entrevistas (repetição)

17h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida (repetição)

18.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

18.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação

20.00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

22.00: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

22.30: Sky Sport F1 - F1: Para além de todos os limites

23.00: Sky Sport F1 - Repetição da corrida