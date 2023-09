ServusTV en Singapur: 454.000 aficionados ven la victoria de Ferrari

El Gran Premio de Singapur trajo una gran sorpresa, pero una que ya se había anunciado en las sesiones de entrenamientos. Por primera vez tras 15 victorias consecutivas, el doble campeón del mundo Max Verstappen no subió al escalón más alto del podio con el coche de Red Bull Racing.

El español Carlos Sainz llevó finalmente otro día de júbilo a la atribulada escudería tradicional Ferrari.

Se rompe así la serie RBR. En Austria, una media de 454.000 telespectadores siguieron la salida de la carrera de Singapur el domingo por la tarde en ServusTV. Esto corresponde a una cuota de mercado de aproximadamente el 43%. Según las mediciones estadísticas, 178.000 personas siguieron la cuenta atrás con los reportajes previos a la carrera.

Los análisis de la accidentada carrera urbana con los expertos televisivos Mathias Lauda y Philipp Brändle fueron seguidos por una media de 284.000 telespectadores a partir de las 15.50 horas. El sábado, 232.000 aficionados estuvieron delante de las pantallas de televisión durante la sesión de clasificación. El análisis de las sesiones de clasificación fue seguido por 183.000 aficionados en Austria.

Por cierto: ServusTV emitió el documental "The Sound of Porsche - 75 years of Porsche sports cars" después del análisis de la sesión de clasificación - 50.000 aficionados a las carreras siguieron sintonizándolo.

La cadena privada ServusTV, con sede en Salzburgo, es la principal titular de los derechos de la televisión en abierto en Austria desde 2021. Junto con ORF como socio de subderechos, comparten la cobertura en directo durante toda la temporada.

El acuerdo de cooperación entre ambas cadenas se extiende actualmente hasta 2024. ServusTV ya prorrogó su contrato como titular de los derechos de la Fórmula 1 hasta 2026 en verano.

GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5