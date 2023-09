ServusTV à Singapour : 454.000 fans regardent la victoire de Ferrari

Un peu moins d'un demi-million de fans ont suivi la fin de la série de victoires de Red Bull Racing et de Max Verstappen lors du Grand Prix de Formule 1 de Singapour, dimanche, en clair sur ServusTV en Autriche.

Le Grand Prix de Singapour a réservé une surprise de taille, qui s'était pourtant annoncée dès les essais. Pour la première fois après 15 victoires consécutives, ce n'est pas le double champion du monde Max Verstappen qui est monté sur la plus haute marche du podium avec la voiture de course de Red Bull Racing.

C'est l'Espagnol Carlos Sainz qui a enfin permis à l'écurie traditionnelle Ferrari, malmenée, de connaître un jour de joie.

La série RBR est ainsi brisée. En Autriche, le programme de ServusTV a attiré en moyenne 454.000 téléspectateurs dimanche après-midi lors du départ de la course de Singapour. Cela correspond à une part de marché d'environ 43 pour cent. Le compte à rebours avec les rapports d'avant course a été suivi par 178.000 personnes selon les mesures statistiques.

Les analyses de cette course urbaine riche en événements avec les experts TV Mathias Lauda et Philipp Brändle ont ensuite été suivies par 284 000 téléspectateurs en moyenne à partir de 15h50. Le samedi, les qualifications ont attiré 232 000 fans devant leur écran de télévision. L'analyse des séances de qualification a ensuite été suivie par 183 000 fans en Autriche.

D'ailleurs, ServusTV a diffusé le documentaire "The Sound of Porsche - 75 Jahre Porsche Sportwagen" après l'analyse des qualifications - 50.000 fans de course l'ont encore regardé.

La chaîne privée ServusTV de Salzbourg est depuis 2021 le principal détenteur des droits pour la télévision gratuite en Autriche. Avec l'ORF comme partenaire de droits secondaires, elle se partage les reportages en direct pendant toute la saison.

L'accord de coopération entre les deux chaînes court actuellement jusqu'en 2024. ServusTV a déjà prolongé cet été son contrat de détenteur des droits de la Formule 1 jusqu'en 2026.

GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5