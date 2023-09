ServusTV a Singapore: 454.000 tifosi assistono alla vittoria della Ferrari

Quasi mezzo milione di fan ha assistito alla fine della striscia di vittorie della Red Bull Racing e di Max Verstappen al Gran Premio di Formula 1 di Singapore, domenica in TV in chiaro su ServusTV in Austria.

Il Gran Premio di Singapore ha riservato una grande sorpresa, che però era già stata annunciata nelle sessioni di prove. Per la prima volta dopo 15 vittorie consecutive, il doppio campione del mondo Max Verstappen non è salito sul gradino più alto del podio con la vettura della Red Bull Racing.

Lo spagnolo Carlos Sainz ha infine regalato un'altra giornata di giubilo all'assediata scuderia tradizionale Ferrari.

La serie RBR è così interrotta. In Austria, una media di 454.000 spettatori ha seguito la partenza della gara di Singapore domenica pomeriggio su ServusTV. Ciò corrisponde a una quota di mercato di circa il 43%. Secondo le misurazioni statistiche, 178.000 persone hanno seguito il conto alla rovescia con i servizi pre-gara.

Le analisi della movimentata gara cittadina con gli esperti televisivi Mathias Lauda e Philipp Brändle sono state seguite da una media di 284.000 telespettatori a partire dalle ore 15.50. Sabato, ben 232.000 fan erano davanti ai teleschermi durante le qualifiche. L'analisi delle sessioni di qualificazione è stata seguita da 183.000 fan in Austria.

A proposito: ServusTV ha mostrato il documentario "The Sound of Porsche - 75 anni di auto sportive Porsche" dopo l'analisi delle qualifiche - 50.000 appassionati di corse si sono comunque sintonizzati.

L'emittente privata ServusTV, con sede a Salisburgo, è il principale detentore dei diritti per la televisione gratuita in Austria dal 2021. Insieme a ORF, in qualità di partner per i diritti secondari, condividono la copertura in diretta per tutta la stagione.

L'accordo di cooperazione tra le due emittenti è attualmente valido fino al 2024. ServusTV ha già esteso il suo contratto come detentore dei diritti della Formula 1 fino al 2026 in estate.

GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5