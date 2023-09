ServusTV em Singapura: 454 000 fãs assistem à vitória da Ferrari

Quase meio milhão de fãs assistiram ao fim da série de vitórias da Red Bull Racing e de Max Verstappen no Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, no domingo, na televisão gratuita da ServusTV, na Áustria.

O Grande Prémio de Singapura trouxe uma grande surpresa, mas que já tinha sido anunciada nas sessões de treinos. Pela primeira vez após 15 vitórias consecutivas, o bicampeão mundial Max Verstappen não subiu ao degrau mais alto do pódio com o carro da Red Bull Racing.

O espanhol Carlos Sainz finalmente trouxe mais um dia de júbilo para a tradicional equipa de corridas Ferrari.

A série RBR está assim interrompida. Na Áustria, uma média de 454.000 telespectadores assistiram ao início da corrida de Singapura no domingo à tarde na ServusTV. Isto corresponde a uma quota de mercado de cerca de 43%. De acordo com as estatísticas, 178.000 pessoas seguiram a contagem decrescente com as reportagens pré-corrida.

As análises da corrida citadina com os especialistas televisivos Mathias Lauda e Philipp Brändle foram seguidas por uma média de 284 000 telespectadores a partir das 15.50 horas. No sábado, 232.000 fãs estiveram em frente aos ecrãs de televisão durante a qualificação. A análise das sessões de qualificação foi vista por 183.000 fãs na Áustria.

A propósito: a ServusTV exibiu o documentário "O Som da Porsche - 75 anos de automóveis desportivos Porsche" após a análise da sessão de qualificação - 50.000 fãs de corridas continuaram a sintonizar.

O organismo de radiodifusão privado ServusTV, sediado em Salzburgo, é o principal detentor dos direitos da televisão de acesso livre na Áustria desde 2021. Juntamente com a ORF como parceiro de sub-direitos, partilham a cobertura em direto durante toda a época.

O acordo de cooperação entre os dois organismos de radiodifusão decorre atualmente até 2024 e, no verão, a ServusTV já prorrogou o seu contrato como detentora dos direitos da Fórmula 1 até 2026.

GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5