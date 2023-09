Gênant faux pas : Brundle laisse Piastri sur place

Martin Brundle est connu des collègues britanniques de Sky pour sa "Grid Walk". Il y interviewe les stars qui assistent au GP, mais aussi, bien sûr, les pilotes.

En tant qu'ancien pilote, Brundle a une sorte de bonus, puisqu'il est expert depuis 1997. Auparavant, il a participé à 158 courses entre 1984 et 1996. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir parfois un entretien avec un pilote qui tourne au vinaigre.

Comme maintenant à Singapour. Avant la course, Brundle s'était emparé d'Oscar Piastri. "Oscar, pas de chance en qualifications, tu as encore du travail à faire en course", a d'abord demandé Brundle.

"Oui, nous allons faire de notre mieux, nous verrons bien si...", a répondu Piastri, avant que Brundle n'interrompe l'Australien au milieu de sa phrase pour souhaiter un bon anniversaire à Esteban Ocon, qui passait devant les deux hommes.

Piastri s'est alors éloigné, l'air plus amusé que vexé. Brundle s'est rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas la meilleure façon de laisser son interlocuteur initial sur place.

L'interview d'Ocon n'a pas non plus eu d'effet, le Français a remercié Brundle pour ses félicitations et est passé à autre chose.

Sur X, Brundle a reçu de nombreuses critiques pour son "interview" de Piastri. C'était irrespectueux et impoli, s'insurgent de nombreux internautes.

Piastri, la recrue de McLaren, a d'ailleurs pris la chose avec humour. "Devons-nous terminer l'interview à Suzuka @MBrundleF1 ?", a tweeté Piastri après la course avec un émoji clignant de l'œil et un autre riant.

"Euh, oui, je suis désolé Oscar, ce n'était pas mon meilleur moment de grid walk en 26 ans... Je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à Esteban quand il est passé, mais tu avais le DRS ouvert et la batterie pleine, et tu m'as fait tomber à juste titre comme une recrue des Aussie Rules", a écrit Brundle.

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5