Passo falso imbarazzante: Brundle abbandona Piastri

Martin Brundle è conosciuto dai colleghi britannici di Sky per la sua "Grid Walk". Intervista le star che partecipano ai GP, ma naturalmente anche i piloti.

Come ex pilota, Brundle ha una sorta di bonus; dopo tutto, lavora come esperto dal 1997. Prima di allora, ha disputato un totale di 158 gare dal 1984 al 1996. Ma questo non lo mette al riparo da un'intervista occasionale con un pilota che va male.

Come adesso a Singapore. Brundle aveva incontrato Oscar Piastri prima della gara. "Oscar, sfortunato in qualifica, hai ancora molto da fare in gara", chiese Brundle all'inizio.

"Sì, faremo del nostro meglio, vediamo se..." ha risposto Piastri, prima che Brundle interrompesse l'australiano a metà frase per fare gli auguri di buon compleanno a Esteban Ocon, che stava passando davanti alla coppia.

Piastri si è poi allontanato, con un'aria più divertita che offesa. A quel punto Brundle si è reso conto che non era educato lasciare lì il suo interlocutore.

Anche l'intervista con Ocon non si è accesa, il francese ha ringraziato Brundle per ulteriori complimenti e si è allontanato.

Su X, Brundle ha ricevuto molte critiche per la sua "intervista" a Piastri. Molti utenti si sono arrabbiati perché è stata irrispettosa e maleducata.

Il debuttante della McLaren Piastri, invece, ha preso la cosa con umorismo. "Dovremmo concludere l'intervista a Suzuka @MBrundleF1?", ha twittato Piastri dopo la gara con un'emoji ammiccante e ridente.

"Ehm, sì, scusa Oscar, non è stato il mio miglior momento di passeggiata in griglia in 26 anni.... Volevo solo augurare buon compleanno a Esteban mentre passava, ma tu avevi il DRS aperto e la batteria piena e mi hai fatto cadere come un principiante dell'Aussie Rules", ha scritto Brundle.

GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5