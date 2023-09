Sainz a la main sur Leclerc : changement de garde chez Ferrari ?

Après 15 courses, l'Espagnol totalise 142 points, ce qui le place en cinquième position du classement général. Derrière lui, son coéquipier Charles Leclerc occupe la sixième place avec 123 points.

Ce qui frappe en regardant plus loin : Sainz est étonnamment bien sorti de la pause estivale. Il a terminé cinquième à Zandvoort, troisième à Monza et vainqueur à Singapour, toujours devant Leclerc. Cela vaut également pour les qualifications, une spécialité de Leclerc.

Sainz a impressionné avec deux pole positions consécutives, ce qui a poussé son coéquipier à l'aider à Singapour. Et pour la course sur le difficile circuit urbain, il s'agit bien sûr d'un véritable atout. Et la manière dont il a permis à son poursuivant Lando Norris d'utiliser le DRS dans la phase finale pour tenir les Mercedes en échec a été une prouesse tactique.

Ceux qui suivent la manière dont les fans et les médias italiens traitent Ferrari savent que dans les mauvais moments, le monde s'écroule, et que dans les bons moments, les éloges sont lancés. Sainz devrait les apprécier.

"Sainz célèbre un chef-d'œuvre et se révèle être un stratège de génie. Il est intelligent comme Niki Lauda et rusé comme Alain Prost. Jusqu'à hier, Sainz était un pilote solide et fiable, depuis Singapour, c'est un champion", écrit la Gazzetta dello Sport.

Et AS de conclure : "Carlos Sainz gagne comme un patron, il se défend avec une performance qui restera dans les livres d'histoire. L'Espagnol fait renaître Ferrari de ses cendres. A la fin de la course, il y a pour lui vingt minutes de tourment, de pression, avec la tête froide, il montre tous ses talents".

Sainz a-t-il même maintenant remplacé Leclerc comme numéro un chez Ferrari ? Timo Glock a un avis bien tranché dans sa chronique sur Sky : "Cela ne signifie pas pour autant qu'il a remplacé Charles Leclerc. Chez Ferrari, il n'y a pas de numéro un clair, les deux pilotes agissent à mon avis sur un pied d'égalité".

Mais comment se fait-il que Sainz se soit apparemment transformé depuis la pause estivale ? La pression ne semble plus avoir d'emprise sur l'Espagnol, et il est également constant.

"En ce qui concerne la compréhension de la voiture et du pilotage, nous avions déjà un bon sentiment avant la pause estivale", a déclaré Sainz, qui révèle : "Je me suis assis avec mes ingénieurs pendant la pause estivale et nous avons dit : 'OK, que pouvons-nous faire pour rassembler tout le week-end ? Parce que nous avons clairement un bon rythme, nous avons fait quelques bonnes choses, mais nous n'avons jamais réussi à rassembler l'ensemble".

Le mot d'ordre était donc, selon Sainz, "voyons ce que nous pouvons faire pour améliorer cela et être plus constants dans la deuxième moitié, parce que le potentiel est clairement là cette année".

Entre-temps, il l'exploite de mieux en mieux. "Zandvoort était un très bon week-end, Monza était presque parfait et ici, j'ai le sentiment que c'était le week-end parfait. Cela me rend très heureux et fier quand on travaille, qu'on analyse et qu'on a aussi la vitesse que j'ai eue ce week-end. Cela porte toujours ses fruits, et maintenant nous avons réussi à tout concilier. Je suis très heureux pour les ingénieurs, les mécaniciens, l'équipe et tous les autres", a déclaré Sainz.

La grande question : qu'est-ce que cela signifie pour Suzuka le week-end prochain ? Et les courses qui suivront ? "Honnêtement, je ne pense pas que cela signifie grand chose. Nous avons eu deux superbes week-ends d'affilée, mais je pense que les deux circuits sur lesquels nous étions ont fait du bien à notre voiture", a déclaré Sainz.

Sainz a ajouté qu'il était incroyablement fier des efforts fournis par l'équipe, "mais je pense qu'il y aura toujours des week-ends difficiles où nous ne nous battrons pas pour le podium, mais où nous terminerons cinquième ou sixième. Nous devons simplement nous assurer de continuer à atteindre ces places, si c'est le maximum que l'équipe et la voiture peuvent faire ces week-ends".

"Mais ce dont je suis encore plus fier, c'est que nous avons eu une chance de gagner cette année et que l'équipe a réagi sous la pression. Moi aussi, j'ai réagi et nous avons réussi à faire de la seule chance que la Red Bull et la situation nous ont donnée un week-end parfait, ce qui témoigne des progrès que Ferrari et nous faisons".

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5