Sainz tiene sotto controllo Leclerc: cambio della guardia in Ferrari?

Dopo 15 gare, lo spagnolo ha totalizzato 142 punti, posizionandosi al quinto posto in classifica generale. Dietro di lui, il suo compagno di squadra Charles Leclerc è sesto con 123 punti.

Un altro aspetto che salta all'occhio è che Sainz è uscito sorprendentemente bene dalla pausa estiva. A Zandvoort è arrivato quinto, a Monza terzo e a Singapore vincitore, sempre davanti a Leclerc. Questo vale anche per le sessioni di qualifica, in realtà una specialità di Leclerc.

Sainz ha impressionato con due pole position di fila, a Singapore la base per il suo compagno di squadra che ha dovuto aiutarlo. E per la gara sull'insidioso circuito cittadino, ovviamente, è stato fondamentalmente una vera risorsa. E il modo in cui ha permesso al suo inseguitore Lando Norris di usare il DRS nelle fasi finali per tenere a bada la Mercedes è stato un colpo di genio tattico.

Chiunque segua il modo in cui i tifosi e i media trattano la Ferrari in Italia sa che nei momenti difficili il mondo finisce, mentre nei momenti positivi si grida allo scandalo. È probabile che Sainz se li goda.

"Sainz sta celebrando un capolavoro e si sta dimostrando un brillante stratega. È intelligente come Niki Lauda e furbo come Alain Prost. Fino a ieri Sainz era un pilota solido e affidabile, da Singapore è un campione", scrive la Gazzetta dello Sport.

E AS dice: "Carlos Sainz vince da padrone, si difende con una prestazione da libri di storia. Lo spagnolo fa risorgere la Ferrari. A fine gara ha venti minuti di agonia, pieni di pressione, a mente fredda mostra tutto il suo talento".

Sainz ha sostituito Leclerc come numero uno della Ferrari? Timo Glock ha un'opinione chiara nella sua rubrica su Sky: "Ma questo non significa che ora abbia sostituito Charles Leclerc. In Ferrari non c'è un numero uno chiaro, secondo me entrambi i piloti sono sullo stesso piano".

Ma come mai Sainz sembra essersi trasformato dopo la pausa estiva? La pressione non sembra influenzare più lo spagnolo, che agisce anche in modo coerente.

In termini di comprensione della vettura e di guida, avevamo un buon feeling prima della pausa estiva", ha detto Sainz, che ha rivelato: "Durante la pausa estiva mi sono seduto con i miei ingegneri e ci siamo detti: "Ok, cosa possiamo fare per mettere insieme l'intero weekend?". Perché è chiaro che abbiamo un buon passo, abbiamo fatto alcune cose buone, ma non abbiamo mai messo insieme tutto".

Quindi, secondo Sainz, il motto era: "Vediamo cosa possiamo fare per migliorare questo aspetto e mostrare prestazioni costanti nella seconda metà, perché il potenziale è chiaramente presente quest'anno".

Nel frattempo, lo sta sfruttando sempre meglio. "Zandvoort è stato un weekend molto buono, Monza è stato quasi perfetto e qui sento che è stato il weekend perfetto. Mi rende molto felice e orgoglioso quando si lavora, si analizza e si ha anche la velocità che ho avuto questo fine settimana. Questo ripaga sempre e ora siamo riusciti a mettere tutto insieme. Sono molto contento per gli ingegneri, i meccanici, la squadra e tutti gli altri", ha dichiarato Sainz.

La grande domanda: cosa significa questo per Suzuka il prossimo fine settimana? E per le gare successive? "Onestamente, non credo che significhi molto. Abbiamo avuto due grandi weekend di fila, ma credo che le due piste in cui siamo andati abbiano fatto bene alla nostra macchina", ha detto Sainz.

Sainz si è detto incredibilmente orgoglioso dell'impegno profuso dalla squadra, "ma credo che ci saranno ancora weekend difficili in cui non lotteremo per il podio, ma finiremo quinti o sesti. Dobbiamo solo assicurarci di continuare a ottenere quei piazzamenti quando è il massimo che la squadra e la macchina possono fare in quei fine settimana".

"Ma ciò di cui sono più orgoglioso è che quest'anno abbiamo avuto la possibilità di vincere e la squadra ha risposto sotto pressione. Anch'io ho risposto e siamo riusciti a fare un weekend perfetto con l'unica possibilità che la Red Bull e la situazione ci hanno dato, il che la dice lunga sui progressi che la Ferrari e noi stiamo facendo".

GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5