Sainz tem Leclerc sob controlo: Mudança de guarda na Ferrari?

Regra geral, os números não mentem. É por isso que um olhar sobre a classificação do campeonato do mundo mostra claramente: o número um da Ferrari neste momento é Carlos Sainz.

O espanhol soma 142 pontos após 15 corridas, o que o coloca em quinto lugar na classificação geral. Atrás dele, o seu companheiro de equipa Charles Leclerc é sexto com 123 pontos.

Outra coisa que se destaca é o facto de Sainz ter saído da pausa de verão surpreendentemente bem. Em Zandvoort terminou em quinto, em Monza em terceiro e em Singapura foi o vencedor, sempre à frente de Leclerc. Isto também se aplica às sessões de qualificação, uma especialidade de Leclerc.

Sainz impressionou com duas pole positions seguidas, em Singapura a base para o seu companheiro de equipa ter de o ajudar. E para a corrida no complicado circuito de rua, claro, fundamentalmente um verdadeiro trunfo. E a forma como permitiu que o seu perseguidor Lando Norris utilizasse o DRS na fase final para manter os Mercedes atrás de si à distância foi um golpe de mestre tático.

Qualquer pessoa que acompanhe a forma como os fãs e os meios de comunicação social tratam a Ferrari em Itália sabe que, nos maus momentos, o mundo acaba, e nos bons momentos, os elogios são gritados. É provável que Sainz os aprecie.

"Sainz está a celebrar uma obra-prima e a provar que é um estratega brilhante. É inteligente como Niki Lauda e esperto como Alain Prost. Até ontem, Sainz era um piloto sólido e fiável, desde Singapura que é um campeão", escreveu a Gazzetta dello Sport.

E o AS diz: "Carlos Sainz vence como um chefe, defende-se com um desempenho para os livros de história. O espanhol ressuscita a Ferrari. No final da corrida, ele tem vinte minutos de agonia, cheio de pressão, com a cabeça fria ele mostra todos os seus talentos".

Será que Sainz já substituiu Leclerc como o número um da Ferrari? Timo Glock tem uma opinião clara na sua coluna na Sky: "Mas isso não significa que ele tenha substituído Charles Leclerc. Na Ferrari não há um número um claro, na minha opinião os dois pilotos estão em pé de igualdade".

Mas como é que Sainz parece ter sofrido uma transformação desde a pausa de verão? A pressão parece não afetar mais o espanhol e ele também age de forma consistente.

"Em termos de compreensão do carro e da condução, tínhamos uma boa sensação antes da pausa de verão", disse Sainz, que revelou: "Sentei-me com os meus engenheiros durante a pausa de verão e dissemos: 'Muito bem, o que podemos fazer para juntar todo o fim de semana? Porque temos claramente um bom ritmo, fizemos algumas coisas boas, mas nunca juntámos tudo."

Por isso, de acordo com Sainz, o lema foi: "Vamos ver o que podemos fazer para melhorar isso e mostrar desempenhos consistentes na segunda metade, porque o potencial está claramente presente este ano".

Entretanto, ele está a explorá-lo cada vez melhor. "Zandvoort foi um fim de semana muito bom, Monza foi quase perfeito e aqui sinto que foi o fim de semana perfeito. Fico muito contente e orgulhoso quando se trabalha, analisa e tem a velocidade que tive este fim de semana. Compensa sempre e agora conseguimos juntar tudo. Estou muito feliz pelos engenheiros, pelos mecânicos, pela equipa e por todos os outros", disse Sainz.

A grande questão: o que é que isto significa para Suzuka no próximo fim de semana? E para as corridas seguintes? "Honestamente, não acho que signifique muito. Tivemos dois grandes fins-de-semana seguidos, mas acho que as duas pistas em que estivemos fizeram bem ao nosso carro", disse Sainz.

Sainz estava incrivelmente orgulhoso do esforço da equipa, mas penso que ainda haverá fins-de-semana difíceis em que não lutaremos pelo pódio, mas terminaremos em quinto ou sexto. Só temos de garantir que continuamos a conseguir esses lugares quando é o máximo que a equipa e o carro podem fazer nesses fins-de-semana".

"Mas o que mais me orgulha é o facto de termos tido a oportunidade de vencer este ano e a equipa ter reagido sob pressão. Eu também reagi e conseguimos fazer um fim de semana perfeito com a única oportunidade que a Red Bull e a situação nos deram, o que demonstra o progresso que a Ferrari e nós estamos a fazer."

GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5