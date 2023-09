Hamilton : Red Bull Racing développe la nouvelle voiture

Christian Horner est probablement aussi impatient que de nombreux fans de Formule 1 : la situation va-t-elle à nouveau s'inverser lors du prochain week-end de course au Japon ? Red Bull Racing est-il à nouveau dominant ? Ou est-ce que la concurrence comme Ferrari ou McLaren a vraiment rattrapé son retard ?

"C'est un tout autre circuit, un tout autre type de piste, donc j'espère que nous pourrons être compétitifs au Japon", a déclaré Horner, le directeur de l'équipe RBR. "Nous verrons si c'est à cause du circuit. Si Ferrari est soudainement première et deuxième le week-end prochain au Japon, nous verrons s'il y a un saut significatif", a-t-il ajouté.

Selon Horner, on a connu tant de variations de forme cette année, "la seule constante était nous-mêmes et ce week-end, c'est nous qui étions un peu hors de forme".

Lewis Hamilton, qui a terminé troisième à Singapour au volant de la Mercedes, suppose que Red Bull Racing a profité de l'avance acquise ces dernières semaines et ces derniers mois pour développer la voiture de l'année prochaine. En parallèle, la concurrence a mis des mises à jour dans les voitures actuelles.

"Je n'ai pas vraiment vu les autres ce week-end, donc je ne sais pas pourquoi ils étaient si loin en termes de rythme", a déclaré Hamilton, heureux de voir qu'il y avait de l'alternance en tête à Singapour.

"Mais je trouve ça génial de voir que les autres peuvent rivaliser avec eux. Les McLaren ont énormément gagné en rythme, et c'est génial de voir que Ferrari a vraiment progressé, et je pense que c'est positif", a déclaré Hamilton.

La raison de l'échec sportif de RBR à Singapour ? "Quand on y pense, ils n'ont pas progressé.

Apparemment, McLaren a apporté une mise à niveau - d'autres apportent des mises à niveau, et ils travaillent sur la voiture pour l'année prochaine. Ils ont moins de temps en soufflerie, donc ils utilisent probablement quelque chose de la voiture de cette année sur celle de l'année prochaine".

"Ils ont tellement d'avance sur nous qu'ils développeront peut-être moins leur voiture et nous continuerons à faire avancer notre voiture actuelle, mais seul le temps nous le dira", a déclaré Hamilton.

Son patron pense que Max Verstappen et consorts vont riposter. "Ils ont été si forts et c'est pourquoi ils ont gagné tant de courses cette année. Nous ne devons pas l'oublier, juste parce que nous avons cette échappée ici à Singapour. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront forts sur des circuits plus conventionnels", a déclaré le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff.

Wolff poursuit : "Mais c'est un vent de fraîcheur que d'avoir un autre vainqueur et un podium sans eux, donc nous devons prendre les petites choses positives dans une année de domination de Red Bull".

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5