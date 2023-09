Hamilton: la Red Bull Racing sviluppa la nuova vettura

Christian Horner è eccitato come probabilmente lo sono molti fan della Formula 1: il quadro si capovolgerà di nuovo nel prossimo weekend di gara in Giappone? La Red Bull Racing tornerà a dominare? Oppure la concorrenza, come la Ferrari o la McLaren, ha davvero recuperato terreno?

"È una pista molto diversa, un tipo di pista molto diverso, quindi speriamo di poter essere competitivi in Giappone", ha detto Horner, boss del team RBR. "Vedremo se è a causa della pista. Se la Ferrari sarà improvvisamente prima e seconda in Giappone il prossimo fine settimana, vedremo se ci sarà un salto significativo", ha detto.

Quest'anno abbiamo assistito a tante fluttuazioni di forma, ha detto Horner, "l'unica costante siamo stati noi stessi e questo fine settimana siamo stati quelli un po' fuori forma".

Lewis Hamilton, che a Singapore è arrivato terzo con la Mercedes, sospetta che la Red Bull Racing abbia sfruttato il vantaggio accumulato nelle ultime settimane e mesi per sviluppare la vettura del prossimo anno. Parallelamente, la concorrenza sta apportando aggiornamenti alle vetture attuali.

"Non ho visto molto degli altri in questo fine settimana, quindi non so perché fossero così lontani in termini di ritmo", ha detto Hamilton, che si è rallegrato di vedere che c'era varietà in testa a Singapore.

"Ma è bello vedere che gli altri riescono a tenere il loro passo. La McLaren ha aumentato enormemente il ritmo ed è bello vedere che la Ferrari ha fatto un passo avanti e credo che questo sia positivo", ha aggiunto Hamilton.

Il motivo del fallimento sportivo della RBR a Singapore? "Se ci pensate, non hanno fatto progressi.

Ovviamente la McLaren ha apportato un aggiornamento, altri stanno apportando aggiornamenti e stanno lavorando sulla vettura per il prossimo anno. Hanno meno tempo nella galleria del vento, quindi probabilmente useranno qualcosa della vettura di quest'anno su quella del prossimo anno".

"Sono così avanti rispetto a noi che forse stanno sviluppando meno la loro vettura e noi stiamo spingendo di più la nostra attuale, ma solo il tempo ce lo dirà", ha detto Hamilton.

Il suo capo è convinto che Max Verstappen e compagni sapranno reagire. "Sono stati molto forti ed è per questo che hanno vinto così tante gare quest'anno. Non possiamo dimenticarlo solo perché abbiamo questa fuga qui a Singapore. Non ho dubbi che saranno forti sui circuiti più convenzionali", ha detto il boss della Mercedes Toto Wolff.

Wolff ha continuato: "Ma è una boccata d'aria fresca avere un altro vincitore e un podio senza di loro, quindi dobbiamo prendere i piccoli lati positivi in un anno di dominio della Red Bull".

GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5