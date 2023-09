Hamilton: A Red Bull Racing desenvolve o novo carro

Christian Horner está tão entusiasmado como muitos fãs da Fórmula 1: Será que o cenário vai mudar novamente no próximo fim de semana de corridas no Japão? Será a Red Bull Racing novamente dominante? Ou será que a concorrência, como a Ferrari ou a McLaren, já está a ganhar terreno?

"É uma pista muito diferente, um tipo de pista muito diferente, por isso espero que possamos ser competitivos no Japão", disse o chefe de equipa da RBR, Horner. "Veremos se é por causa da pista. Se a Ferrari de repente for primeira e segunda no Japão no próximo fim de semana, veremos se há um salto significativo", disse ele.

Já vimos tantas flutuações de forma este ano, disse Horner, "a única constante temos sido nós próprios e este fim de semana fomos nós que estivemos um pouco fora de forma".

Lewis Hamilton, que terminou em terceiro com o Mercedes em Singapura, suspeita que a Red Bull Racing utilizou a vantagem acumulada nas últimas semanas e meses para desenvolver o carro do próximo ano. Paralelamente, a concorrência está a introduzir actualizações nos carros actuais para o fazer.

"Não vi muito dos outros este fim de semana, por isso não sei porque é que eles estavam tão longe em termos de ritmo", disse Hamilton, que ficou satisfeito por ver que havia variedade na frente em Singapura.

"Mas acho que é ótimo ver que os outros conseguem acompanhá-los. Os McLaren ganharam um ritmo enorme e é ótimo ver que a Ferrari realmente acelerou e acho que isso é positivo", disse Hamilton.

A razão do fracasso desportivo da RBR em Singapura? "Se pensarmos bem, eles não progrediram.

Obviamente, a McLaren trouxe uma atualização - outros estão a trazer actualizações e estão a trabalhar no carro para o próximo ano. Têm menos tempo no túnel de vento, por isso, provavelmente, estão a usar algo do carro deste ano no carro do próximo ano."

"Eles estão tão à nossa frente que talvez estejam a desenvolver menos o seu carro e nós estamos a trabalhar mais no nosso carro atual, mas só o tempo o dirá", disse Hamilton.

O seu chefe acredita que Max Verstappen e companhia vão ripostar. "Eles têm sido muito fortes e é por isso que ganharam tantas corridas este ano. Não nos podemos esquecer disso só porque temos esta corrida aqui em Singapura. Não tenho dúvidas de que eles vão ser fortes nos circuitos mais convencionais", disse o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff.

Wolff continuou: "Mas é uma lufada de ar fresco termos outro vencedor e um pódio sem eles, por isso temos de aproveitar os pequenos aspectos positivos num ano de domínio da Red Bull."

GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5