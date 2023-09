Timo Glock : Mick Schumacher doit rester fort

Mick Schumacher cherche probablement son bonheur de pilote en dehors de la Formule 1 pour le moment. Comme on l'a entendu à Singapour, l'Allemand pourrait rejoindre Alpine dans le championnat du monde des voitures de sport et ainsi participer à la légendaire course des 24 heures du Mans.

Toujours est-il que le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a déjà déclaré que Schumacher pourrait rester remplaçant chez les Flèches d'argent dans la catégorie reine en 2024. Et peut-être qu'en 2025, il y aura une chance d'obtenir une place de titulaire en Formule 1, car pour 2024, les choses semblent toujours aussi minces.

Le pilote Williams Logan Sargeant a certes une nouvelle fois échoué à Singapour. Mais le rookie continue de bénéficier du soutien de l'écurie traditionnelle. Là-bas, une porte pourrait théoriquement encore s'ouvrir pour Schumacher.

"Il est frappant de constater que lors des dernières courses, il fait de temps en temps des gaffes de ce genre. Tant que Williams le soutiendra, ce qui est encore le cas actuellement, il ne perdra pas son cockpit. Il amène probablement avec lui certains financiers, Williams doit aussi y prêter un peu attention", écrit Timo Glock dans sa chronique sur Sky.

"Pour l'instant, je ne vois pas encore d'opportunité pour Mick Schumacher", poursuit Glock, qui n'exclut toutefois pas des surprises.

Glock poursuit : "Mais qui sait ce qui se passera à la fin de l'année. Pour Mick, ce sera difficile, mais il peut toujours y avoir une possibilité quelque part. C'est pourquoi Mick doit rester fort dans sa position. Et si une opportunité se présente, il doit la saisir à deux mains".

GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5