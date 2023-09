Timo Glock: Mick Schumacher deve rimanere forte

Il futuro di Mick Schumacher resta aperto. Probabilmente non ci sarà posto per lui sulla griglia di partenza della F1 nel 2024. Timo Glock incoraggia il 24enne.

Mick Schumacher cercherà probabilmente la sua fortuna agonistica al di fuori della Formula 1. Secondo quanto riportato a Singapore, il tedesco potrebbe passare all'Alpine nel World Sports Car Championship e quindi partecipare anche alla leggendaria 24 ore di Le Mans.

Dopotutto, il capo del team Mercedes Toto Wolff ha già dichiarato che Schumacher può rimanere un pilota sostituto delle Frecce d'Argento nella classe regina nel 2024. E forse ci sarà la possibilità di un posto fisso in Formula 1 nel 2025, perché per il 2024 le cose si prospettano ancora poco rosee.

Il pilota della Williams Logan Sargeant può aver fatto un'altra figuraccia a Singapore. Ma il debuttante continua a godere del sostegno della tradizionale scuderia. In teoria, potrebbe esserci un'altra porta aperta per Schumacher.

"È evidente che nelle ultime gare ha commesso degli errori di tanto in tanto. Finché la Williams lo sostiene, e al momento è ancora così, non perderà l'abitacolo. Probabilmente porta con sé alcuni sostenitori, quindi la Williams deve prestare un po' di attenzione a questo", ha scritto Timo Glock nella sua rubrica su Sky.

"Al momento non vedo che ci possa essere un'opportunità per Mick Schumacher", ha detto Glock, che però non vuole escludere sorprese.

Glock ha continuato: "Ma chissà cosa succederà alla fine dell'anno. Sarà difficile per Mick, ma può sempre esserci una possibilità da qualche parte. Ecco perché Mick deve rimanere saldo nella sua posizione. E quando arriva un'opportunità, deve coglierla con entrambe le mani".

GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5