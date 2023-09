Timo Glock: Mick Schumacher deve manter-se forte

Mick Schumacher vai provavelmente procurar a sua sorte nas corridas fora da Fórmula 1 por enquanto. De acordo com relatos em Singapura, o alemão poderia mudar para a Alpine no Campeonato Mundial de Carros Desportivos e, assim, também competir na lendária corrida de 24 horas em Le Mans.

Afinal, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, já declarou que Schumacher pode continuar a ser um piloto substituto das Flechas de Prata na categoria rainha em 2024. E talvez haja uma hipótese de um lugar regular na Fórmula 1 em 2025, porque as coisas continuam a parecer sombrias para 2024.

O piloto da Williams, Logan Sargeant, pode ter falhado novamente em Singapura. Mas o novato continua a contar com o apoio da tradicional equipa de corridas. Teoricamente, poderia haver outra porta aberta para Schumacher.

"É notório que ele tem cometido esses deslizes de vez em quando nas últimas corridas. Enquanto a Williams o apoiar, o que continua a ser o caso neste momento, ele não perderá o cockpit. Ele provavelmente traz alguns apoiantes com ele, por isso a Williams tem de prestar um pouco de atenção a isso", escreveu Timo Glock na sua coluna na Sky.

"No momento, não vejo que possa haver uma oportunidade para Mick Schumacher", disse Glock, que, no entanto, não quer descartar surpresas.

Mas quem sabe o que vai acontecer no final do ano. Vai ser difícil para o Mick, mas pode sempre haver uma oportunidade algures. É por isso que o Mick tem de se manter forte na sua posição. E quando surgir uma oportunidade, ele tem de a agarrar com as duas mãos."

GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5